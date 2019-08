Nakrmte Brada Pitta! Filmy, ve kterých oblíbený herec jí, jsou finančně mnohem úspěšnější

LOS ANGELES Brad Pitt je podle svých vlastních slov až chorobným jedlíkem. Často tuto svou vášeň přenese i na filmové plátno. Ukázalo se, že filmy, ve kterých jí jsou úspěšnější než ty, ve kterých si nedá ani sousto. Úspěšnost filmu se pak odráží i v kalorické hodnotě daného jídla.

V devadesátých letech byl lamačem ženských srdcí, počátkem milénia se z něj stal bezstarostný akční floutek a nyní přesedlal i k dramatičtějším rolím. Hollywoodská stálice Brad Pitt má za sebou opravdu bohatou filmovou kariéru. Nyní se také prostřednictvím své vlastní produkční firmy Plan B Entertainment angažuje i jako producent.

Na Oscara nominovaný herec a oscarový producent (za film 12 let v řetězech) má ale poněkud světskou zálibu - často a hodně jí. Přenáší to i do svých filmových rolí, ve kterých je často viděn s jídly v luxusních restauracích či třeba jen okoralým kuřecím stehnem v temné uličce.



Pro internetový magazín JOE.ie Pitt začátkem tohoto roku řekl, že mu jezení pomáhá i relaxovat. Nazval se „spásačem“ (v anglickém jazyce pro to existuje slovo grazer), člověkem, který sní všechno. Dodal, že třeba ve filmu Dannyho parťáci aktivně pracoval na tom, aby scenáristé tuto zálibu připsali i k jeho postavě.

Jídlo je úspěch

Pittovo jezení má ale další aspekt. Uživatel sociální sítě Reddit s přezdívkou LundgrensFrontKick udělal pečlivou analýzu hercových stravovacích návyků na plátně a přišel se zajímavým výsledkem. Ukázalo se, že filmy, ve kterých jí jsou úspěšnější než ty, ve kterých si nedá ani sousto. Nejúspěšnější jsou pak filmu, kde má hercovo jídlo kalorickou hodnotu více než 200 kalorií. To jsou zhruba 3 vejce nebo čtyři plátky chleba.

Snímky, ve kterých nejí měly průměrný výdělek v kinech 68 milionů dolarů. Filmy, kde jeho porce měla méně než 200 kalorií si průměrně vydělaly 110 milionů dolarů. Snímky s více než 200 kaloriemi pak dokonce 143 milionů dolarů.

Hned v pěti různých filmech si Pitt pochutnal na krůtím stehnu - v Senzačním světě (1992), Pravdivé romanci (1993), Legendě o vášni (1994), Tróji (2004) a Podivuhodném případu Benjamina Buttona (2009). LundgrensFrontKick vypočítal, že Pitt za celou svoji kariéru (když nepočítáme poslední snímek Tenkrát v Hollywoodu) snědl zhruba 5 tisíc kalorií.

Makaróny a psí konzerva

LundgrensFrontKick od sebe dokonce odlišuje i jednotlivé způsoby stravování. Ve filmu Moneyball (2011) jí Pitt pod vlivem stresu. V Seznamte se, Joe Black (1998) zase vyjídá z dózy zvídavým způsobem burákové máslo. V Kalifornii (1993) zase rozhodně nedbá na kulturu stolování.

Poslední Pittův snímek Tenkrát v Hollywoodu (právě v kinech) v tabulce není, ale i v něm herec si herec pochutnal. Nejdřív sní makaróny se sýrem a poté ochutná i psí konzervu. Soudě podle tabulky se tak režisér Quentin Tarantino o úspěch svého filmu opravdu bát nemusí.