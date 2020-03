Národní divadlo v Brně: nová sezona se Stoppardem a Carsenem

BRNO Nová hra Toma Stopparda Leopoldstadt, variace na skvělé Schnitzlerovo drama Profesor Bernhardi britského dramatika Roberta Ickea a také Kunderovi Majitelé klíčů – tak vypadá část dramaturgie činohry brněnského Národního divadla v příští sezoně.

Pod uměleckým vedením Milana Šotka se opět zkombinují novinky světové dramatiky a české hry. Prostor dostane i středoevropská tvorba – bude to například česká premiéra hry Ödöna von Horvátha Nikdo. Její rukopis byl objeven v roce 2015 ve Vídni, patří mezi autorovy juvenilie, avšak obsahuje již všechny motivy, které známe z jeho pozdějších her; Horváth uměl skvěle popsat skurilitu života, groteskní hemžení lidí, jejich přízemnost. Hru před čtyřmi lety ve světové premiéře uvedl Dušan D. Pařízek ve vídeňském Theater in der Josefstadt a v Brně ji bude režírovat Aminata Keita.

Mezi tituly činohry je i další zahraniční novinka – Nebesa mladé britské autorky Lucy Kirkwoodové. Letos v lednu hru uvedlo londýnské National Theatre, v Brně ji bude režírovat Michal Lang. Jde o temné drama situované na anglický venkov 18. století, které však ryze současně analyzuje lidskou psychiku. Z klasických titulů je připravený Čechovův Racek, kterého nastuduje Štěpán Pácl, nový kmenový režisér brněnského Národního divadla. Nastuduje i Albeeho drama Kdo se bojí Virginie Woolfové?.

Opera, kterou vede Jiří Heřman, láká především na Janáčkův Osud, jenž také zahájí letošní festival Janáčkovo Brno. Operu bude režírovat Robert Carsen. Mezi dalšími připravovanými tituly je Piková dáma P. I. Čajkovského (režie Martin Glaser) a barokní opera G. F. Händela Alcina, na níž se bude podílet též Collegium 1704 pod vedením Václava Lukse.

Nic se neděje. Nebo ano?

Národní divadlo Brno dnes produkuje dva festivaly, které patří k domácí špičce, a zejména operní festival Janáček (28. 9. až 16. 10.) se již zařadil mezi prestižní evropské akce.

Pod vedením ředitele Glasera festivalový tým dokázal zúročit fakt, že Leoš Janáček patří k nejhranějším skladatelům ve světě, a přilákat do Brna světové tvůrce a interprety; v další fázi se pak podílet na koprodukcích s významnými evropskými domy. Festival také jako první v Česku obdržel v roce 2018 prestižní ocenění The International Opera Awards za nejlepší festival roku.

Kromě Osudu festival ve spolupráci s londýnským Royal Opera House uvede Její pastorkyňu v režii Clause Gutha s Karitou Mattilou v roli Kostelničky. Dalším titulem bude Salome Richarda Strausse z Maďarské státní opery.

Druhý festival v péči Národního divadla, Divadelní svět Brno (21.–26. 5.), nabídne rovněž velmi atraktivní program. Jedenáctý ročník se letos koná s podtitulem Nic se neděje a vybrané inscenace budou analyzovat neznatelné i dobře patrné změny klimatu – přírodního, společenského i politického. Připraven je divadelní výlet do vídeňského Burgtheatru – pojede se na Eurípidovy Bakchantky v režii Ulricha Rascheho.

Další německojazyčná scéna, Theater Bremen, přiveze do Brna dramatizaci novely Theodora Storma Jezdec na bělouši. Moderně pojatá inscenace se odehrává na scéně vytvořené z veřejné sbírky plastů, jež představuje šum Severního moře. Další bude inscenace hry Elfriede Jelinekové Na královské stezce z Deutsches Schauspielhaus Hamburg v nastudování Falka Richtera. Jde o mrazivě vtipné politické divadlo o novém králi a návratu starých pořádků – nacionalismu a rasismu. Shakespearova myčka v Zahradnické ulici v podání maďarského souboru Örkény Színház předvede tragédii Romea a Julie v kulisách současné Budapešti a v režii Viktora Bodóa, jenž na adaptaci klasiky spolupracoval s básníkem Péterem Závadou. Na festival se též podařilo přivézt jeden z nejvýznamnějších současných tanečních souborů – Batsheva Dance Company z Izraele s choreografií Ohada Naharina Venezuela.