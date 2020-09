Natačení nového Batmana se zastavilo. Herec Robert Pattinson se nakazil koronavirem

„Člen štábu u filmu The Batman měl pozitivní test na koronavirus a v souladu s nastavenými pravidly je nyní v karanténě. Filmování je dočasně přerušeno,“ uvedlo studio Warner Brothers ve svém prohlášení, aniž nakaženou osobu jmenovalo. Magazín Vanity Fair poté jako první uvedl, že nákazu test prokázal u hlavní hvězdy snímku - 34letého Pattinsona.



Další filmové zpracování komiksového příběhu superhrdiny Batmana režíruje Matt Reeves a kromě Pattinsona v něm hraje například Zoe Kravitzová, Colin Farrell, John Turturro či Andy Serkis.

Robert Pattinson has tested positive for COVID-19.



This has halted filming on ‘THE BATMAN’.



