Návrat ke kořenům. Nový Terminátor bude podle Camerona temná a brutální podívaná

PRAHA Snímek Terminátor: Temný osud (Terminator: Dark Fate) bude na rozdíl od svého předchůdce podívanou striktně pro dospělé (rating R od Americké filmové asociace). To ho více přiblíží prvním dvěma dílům, na které navazuje. Temný osud se zaměří na Sáru Connorovou, ze které se stala lovkyně terminátorů. Do českých kin snímek zamíří 31. října.

„Myslím, že to, co dělá z Temného osudu nástupce Terminátorů 1 a 2, je kromě samotného děje i celý tón filmu. Je brutální, rychlý, intenzivní a přímočarý. Všechny události se odehrávají během 36 hodin. Není to žádný grandiózní a komplexní příběh. Je zaměřený na postavy, je hodině současný a je to zkrátka jízda, která s divákem nejedná v rukavičkách,“ sdělil v rozhovoru Cameron.



Šestý film z terminátorova univerza znovu spojí Arnolda Schwarzeneggera jako Terminátora T-800 a Lindu Hamiltonovou jako Sáru Connorovou. Nový Terminátor je přímým pokračováním druhého dílu, filmu Terminátor 2: Den zúčtování z roku 1991. To v praxi znamená, že film zcela ignoruje zbylé tři filmy (Vzpoura strojů, Salvation a Genisys) a televizní seriál (Příběh Sáry Connorové). Nic z toho se ve světě nového Terminátora nestalo.



Cameron poodhalil i něco málo k samotnému příběhu. Ze Sáry Connorové je lovkyně terminátorů. Údajně nalezla možnost, jak zjistit, kde se terminátoři objeví. Když pak stroj vystrčí hlavu, Sára už tam na něj čeká s palebným arzenálem. Je však jisté, že se ne vždy to dopadne podle představ. Už nicméně víme, proč v první ukázce hraje podmanivá verze hitu Hunter (lovec) od islandské zpěvačky Björk.

Proudy krve pana Millera



Za novým Terminátorem stojí hollywoodskou optikou stále nováček, americký režisér Tim Miller. Případné krvavé lázně jsou zde v dobrých rukách, protože Miller stojí za komiksovým Deadpoolem. Ryan Reynolds zde v roli červeně oděného superhrdiny (antihrdiny?) předvedl, že i filmová krvavá lázeň může být úspěšná u diváků i kritiky.



Například poslední film o Terminátorech, snímek Terminator Genysis z roku 2015, měl rating jen PG-13 (přístupno mládeži od třinácti let), takže z podstaty věci musel některé své brutálnější aspekty krotit.