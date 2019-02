Nejlepším filmem se na Oscarech stala Zelená kniha. Favoritka nakonec pohořela

LOS ANGELES V losangelském Dolby Theatre proběhlo slavnostní předávání 91. ročníku filmových cen Americké Akademie filmových umění a věd. Nejdůležitější sošku za nejlepší film si odnesla Zelená kniha, komediální drama o vztahu rasistického řidiče a černošského hudebníka. Nejvíc ocenění si odnesla Roma Alfonse Cuaróna. Naproti tomu favorizovaný snímek Favoritka z deseti nominací proměnil jen jednu. Kompletní výsledky najdete v tabulce na konci článku.

91. slavnostní galavečer Oscarů nastoupil ve velkém stylu. Opona se zvedla a do sálu nakráčela skupina Queen v čele se zpěvákem Adamem Lambertem a písní We Will Rock You na strunách i rtech. Druhá We Are The Champions byla pomyslnou předzvěstí toho, co se bude večer dít. Ačkoliv přítomní v sále byli u vytržení a podupávali si do rytmu, divákovi u televizních obrazovek mohlo připadat, že ozvučení není zcela v pořádku. Vstupní číslo ale mohlo dopadnout určitě i mnohem hůře.

Akademie dodržela slovo a letošní večer je opravdu zcela bez moderátora. Zvěsti o Whoopi Goldbergové jako tajné moderátorce se nepotvrdily. O odlehčené bonmoty se tak museli postarat sami předávající.

Jako první oceněnou večera se stala herečka Regina Kingová za vedlejší roli ve filmu If Beale Street Could Talk (Kdyby Bealova ulice mohla mluvit). Snímek bude k vidění na pražském Febiofestu. „Jsem příkladem toho, co se stalo, když do někoho vlijete lásku,“ poděkovala Kingová za výhru své matce.

Nejlepším dokumentem se stal snímek Free Solo. Snímek o tom, jak se horolezec Alex Honnold rozhodl zdolat vrchol El Capitan v Yosemitském parku zcela bez jištění, koprodukoval National Geographic.

Cenu za nejlepší kostýmy získala Ruth Carterová. Hollywoodská stálice se dočkala svého prvního Oscara a to i přes to, že má je stálou spolupracovnicí režiséra Spikea Leeho a navrhovala kostýmy pro snímky jako Malcolm X nebo Komorník. Vytouženou sošku přinesl osmapadesátileté Carterové až superhrdinský král T´Challa a film Black Panther. „Mami, to ty jsi ta původní superhrdinka,“ poděkovala své matce. Cenu navíc vyhlašovala teatrálně oblečená herečka Melissa McCarthyová, která se svým „zaječím“ outfitem postarala o pořádný rozruch (viz tweet).

S vyhlášením ceny za nejlepší kameru přichází první zářez pro jednoho z favoritů letošního večera, černobílý snímek Roma. Ten si jeho režisér Alfonso Cuarón sám i nasnímal kamerou. Stal se tak prvním režisérem, který získal ocenění za kameru. „Můj film vychází ze vzpomínek, které nám vlastně dali velcí mistři filmu,“ děkoval Cuarón svým vzorům. Jeho kamera v Romě je sice nepříliš rychlá, ale je hutná a atmosferická.

Nejúspěšnější snímek českých kin všech dob, hudební opus Bohemian Rhapsody, proměnil hned dva Oscary za sebou z celkových z pěti nominací - za střih a mix zvuku. Dalo se čekat, že snímek zaboduje ve zvukových technických kategoriích, neboť jde o film, který na precizní zvuk sází především.

Kategorii nejlepšího cizojazyčného filmu uvedl herec Javier Bardem ve španělštině. „No hay muros!“ (neexistují zdi), vykřikl a nikoho nenechal na pochybách, co (či koho) tím vlastně myslí. Nikoho pak nepřekvapí, že cenu v této kategorii si odnesla Cuarónova Roma. „V mládí jsem sledoval Občana Kanea, Rašómon nebo Kmotra,“ uvedl některé své inspirace dost možná nejsledovanější muž slavnostního večera, režisér Alfonso Cuarón.

Sošku za nejlepší střih si odnesl John Ottman za snímek Bohemian Rhapsody. Ottman je stálým spoluporacovníkem Bryana Singera, v současnosti snad nejvíce nenáviděného muže Hollywoodu. Singerovi, vyhozenému od roztočeného Bohemian Rhapsody, se dle očekávání neděkovalo.

Porotu ve vedlejší roli nejvíce oslavil Mahershala Ali za ztvárnění černošského hudebníka Dona Shirleyho ve snímku Zelená kniha. Pro Aliho, který nyní například září ve třetí sérii seriálu Temný případ (True Detective) jde o druhého Oscara za vedlejší roli v rychlém sledu. Stejnou sošku získal i v roce 2017 za film Moonlight.

Cenu za nejlepší animovaný film získal zcela nepřekvapivě snímek Spider-Man: Paralelní světy. Netradičně animovaný snímek měl výhradně kladné recenze od diváků i kritiky.„800 filmařů v tomto filmu posouvalo hranice,“ znělo v děkovné řeči.



Zajímavý úkaz se naskytl v kategorii nejlepší krátký dokument. Tu vyhrál film Period. End of Sentece (Tečka. Konec věty, zároveň je to ale i slovní hříčka na menstruaci) o detabuizování menstruace v Indii. „Nemůžu uvěřit tomu, že Oscara získal snímek o menstruaci,“ řekla téměř plačky jedna z tvůrkyň snímku při děkovné řeči.



Oscara za nejlepší původní scénář si odnesl snímek Zelená kniha. Ten bude mít v českých kinech premiéru 7. března. Nejlepší adaptovaný scénář měl letos snímek BlacKkKlansman o infiltraci ku-klux-klanu. Ve snímku Spikea Leeho zazářili Adam Driver a John David Washington jako odvážní policisté.



Kategorie nejlepší původní hudba přinesla další zářez na komiksovou pažbu Black Panthera. Pro švédského skladatele Ludwiga Görransona, stálého spolupracovníka Ryana Cooglera, šlo o vůbec první oscarovou nominaci. Tím větší je určitě radost, že ji rovnou proměnil. Nejlepší filmovou písní se nepřekvapivě stal favoriuovaný duet Shallow. Ten ve filmu Zrodila se hvězda nazpívala Lady Gaga a Bradley Cooper. Živá provedení této písně, která si oba aktéři náležitě užívají, přiměly fanoušky myslet si, že milostný cit mezi nimi není hraný.



Pro našince je určitě zajímavé, že se v tradiční sekci In Memoriam, která vzpomíná na loni zesnulé osobnosti z filmové branže, nezapomnělo ani na českého režiséra Miloše Formana.

Herec Rami Malek si odnesl sošku za nejlepší herecký výkon. Ačkoliv měli kritici k filmu Bohemian Rhapsody řadu výhrad, Malekovo ztvárnění zpěváka Freddieho Mercuryho získalo výhradně velmi pozitivní ohlasy. Herec si teď na svou poličku může vedle Zlatého glóbu přidat i tuto cenu. „Jsem vám všem vděčný za tento okamžik, budu si toho cenit po celý život,“ řekl v procítěné, ale skromné řeči Malek.

Výhra Olivie Colmanové za roli královny Anny je dobrá zpráva pro film Favoritka. Historická černá komedie byla považována se svými deseti nominacemi za jeden z nejlepších filmů letošních Oscarů. Svůj potenciál ale jinak téměř nenaplnil. Colemanové to ale vůbec nevadilo. „Páni, já mám Oscara!“ řekla třesoucím se hlasem.

Kategorii nejlepší režie ovládl Alfonso Cuarón se svou Romou. Za sebou nechal například i Spikea Leeho nebo Yorgose Lathimose. Nejdůležitější sošku za nejlepší film si pak odnesla Zelená kniha, komediální drama o vztahu rasistického řidiče a černošského hudebníka.

Letoní Oscary rozdělovala akademie rovnoměrně. Každý z favorizovaných filmů získal alespoň jednoho.