Nejpřehrávanějším hudebníkem roku na Spotify je Bad Bunny. Písním vévodí Blinding Lights

Nejpopulárnější streamovací platforma na hudbu zveřejnila statistiky za rok 2020. Nejposlouchanějším hudebníkem je u nás poměrně neznámý Portorikánec Bad Bunny.

Písně Bad Bunnyho (vlastním jménem Benito Ocasio, 26 let) nasbíraly za uplynulý rok na Spotify celkem 8,3 miliard přehrání. Napomohl tomu i fakt, že muzikant vydal v únoru nové album YHLQMDLG, které se díky ohromnému množství přehrání nepřekvapivě stalo na platformě albem roku. Minulý týden vydal dokonce nové album El Ultimo Tour Del Mundo, to zatím poslechů stačilo nabrat jen „pár“. Bad Bunny si od loňského roku výrazně polepšil, tehdy skončil až pátý.

Na dalších místech se umístili Drake, J Balvin, minulý rok tragicky zesnulý rapper Juice WRLD nebo kanadský zpěvák The Weeknd.

Právě The Weeknd je ale autorem nejposlouchanější písně minulého roku, tanečního hitu Blinding Lights. Na dalších místech se umístila píseň Dance Monkey (kapela Tones & I), The Box (muzikant Roddy Ricch) nebo Don´t Start Now od zpěvačky Dua Lipa.

Platformě Spotify se celosvětově velmi daří. Na začátku roku měla 124 milionů platících zákazníků, nyní už je to 144 milionů. Celkově ale placenou i neplacenou verzi s reklamami využívá více než 320 milionů posluchačů.