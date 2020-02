Nestárnoucí rodinná kapela. The Kelly Family přijíždějí do Prahy zahrát největší hity

PRAHA Smršť hitů a dobré nálady. V rámci turné k 25. výročí alba Over the Hump zahrají The Kelly Family v pražské O2 areně 15. února.

„V první polovině zahrajeme skladby z hitového alba Over The Hump, přesně tak za sebou, jako tomu bylo na skutečném hudebním nosiči. Mnoho ze skladeb, které jsou na albu, jsme nehráli dlouho naživo, a tak se moc těšíme. Ve druhé polovině koncertu zahrajeme ty největší hity, které jsme za posledních 40 let existence skupiny nahráli,“ sdělili členové skupiny před nadcházející koncertní šňůrou.

Právě album Over the Hump z roku 1994 je nejúspěšnější nahrávkou kapely. Nacházejí se na něm hity jako An Angel, Santa Maria nebo Why Why Why. Celkově ale skupina za svých čtyřicet aktivních let vydala dvacet alb.



„Členové skupiny vyrostli stejně jako její fanoušci. Koncert může být velkou vzpomínkou na bezstarostné mládí,“ řekla za pořadatelskou agentury JVS Group Květa Havelková.

V Česku

Skupina The Kelly Family a její členové mají dlouhou historii koncertů v České republice. V dubnu roku 1997 vystoupila skupina ve Sportovní hale na Pražském výstavišti (dnešní Tipsport aréna).

Díky velkému úspěchu se skupina vrátila do Prahy hned na konci srpna. Jezdí sem pravidelně i samotní členové. Třeba Paddy se do Česka podíval dvakrát v roce 2010 v rámci modlitebních večerů. Jimmy sem zavítal v letech 2010 a 2013. Angelo se do Česka po rozpadu kapely vrátil dokonce šestkrát. V roce 1996 skupina vystoupila v rozhovoru pro TV Nova. Naposledy zde zahráli v březnu roku 2018.