Hudba impeachmentu? Česká polka. Poslechněte si pozapomenuté dílo z roku 1868

WASHINGTON/PRAHA V roce 1868 krátce po konci americké občanské války se dostal do pozice prezidenta USA Andrew Johnson. Nebyl zvolen, jak bývá zvykem, ale nastoupil do funkce z pozice viceprezidenta po zavraždění Abrahama Lincolna ve Fordově divadle.

Johnson nebyl vyloženě populární prezident a snažil prosadit se svou vůli přes odpor Kongresu. Jeho zásahy do fungování zákonodárné moci nakonec vyústily v první impeachment (proces žaloby a odvolání prezidenta) v historii USA.



V té době šlo o velkou událost. Spojené státy sice existovaly necelé století, ale nikdy nedošlo na pokus o sesazení prezidenta. Veřejnost velice zajímaly události ve Washingtonu a Američané se upínaly ke každé věci spojené s impeachmentem. Jednou z těchto věcí bylo dílo Charlese Dupee Blakea nazvané „Impeachment Polka“.

„Pravděpodobně vznikla tak, že si někdo v Bostonu řekl: ‚Všichni mluví o impeachmentu, pojďme k tomu složit hudbu.‘ Tato skladba byla 150 let zapomenutá a i přesto je zvláštním způsobem aktuální i dnes,“ uvedl pro podcast Post Reports novinář Philip Bump.



„Toto dílo není klasická americká polka 20. století, ale spíše Čechy a Francouzi ovlivněná elegantní polka. A nad to má lehce komické elementy a je z ní cítit satira,“ uvedl pro deník The Washington Post pianista Michael Adcock z washingtonské hudební konzervatoře.

„Charles Blake byl tehdy známý autor a napsal několik tisíc skladeb. Tato polka byla napsaná spíše pro zábavu, než pro výdělek. Začíná pozvolna a vážně, jako by měla evokovat vážnost impeachmentu, a najednou na konci úvodu přejde do zábavné polky,“ vysvětlil Adcock. „Je zábavná a je to kousek historie do salónů spíše než do koncertních sálů.“