‚Hon na Trumpa‘ startuje. Prezidentův muž na černou práci na Ukrajině promluvil

WASHINGTON/PRAHA Prezident Donald Trump čelí dalšímu útoku v rámci obžaloby. Zatímco se jeho případ dostal před senátní porotu, v médiích se propírá jeho špinavé prádlo z Ukrajiny. Pravá ruka jeho právníka totiž popisuje, jak dojednávala ukrajinské vyšetřování Trumpova protivníka.

Ve čtvrtek se teprve potřetí v historii USA spustil soudní proces s prezidentem. Dolní komora předala články obžaloby do rukou senátorů, ze kterých se v nadcházejících dnech stane porota, jež rozhodne o budoucnosti prezidenta Donalda Trumpa ve funkci.

Prezident je obžalován ze zneužití pravomocí. Celý impeachment (proces obžaloby) začal kvůli telefonátu prezidenta Trumpa s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Americká hlava státu v něm žádala, aby se Ukrajinci podívali na aktivity společnosti Burisma, které předsedal syn Trumpova protivníka Joea Bidena. Prezident je rovněž obžalován z obstrukcí Kongresu, protože bránil zaměstnancům Bílého domu, aby vypovídali při vyšetřování.

Poté, co USA čekaly několik měsíců na samotnou obžalobu, došel proces k finálnímu jednání v senátu. Na místo předsedy senátu usedl šéf nejvyššího soudu John Roberts a senátoři museli podepsat přísahu, že budou rozhodovat podle svého nejlepšího úsudku.

„Není to porota v klasickém slova smyslu jako u soudu. Členové senátu mají naprosto jinou pozici. Mohou si dohledávat vlastní informace a nemusí se spoléhat jen na fakta předložená obžalobou či obhajobou. Mohou mít názor utvořený předem a založit jej na jakékoliv informaci,“ vysvětlil profesor Michael Lawlor z univerzity New Haven.

Boj o svědectví

V tuto chvíli ale začíná nový boj. Tentokrát o to, zda by měli před soudem s prezidentem vystoupit další svědci. Protože v posledních dnech – těsně před zahájením senátního procesu – vypluly na povrch nové informace o Trumpově jednání s Ukrajinou.

A někteří potenciální svědci ani nečekají na to, až je senátoři k výpovědi pozvou. Jedním z nich je Lev Parnas, spolupracovník Trumpova osobního právníka Rudyho Giulianiho. Parnas totiž na rozdíl od všech předchozích svědků, kteří pouze o událostech slyšeli, byl přímo u činů, za něž je prezident souzen. Právě on prý zařizoval Bidenovo vyšetřování na Ukrajině.

Rudolph Giuliani a Lev Parnas.

„Prezident Trump věděl o všech mých krocích. Neudělal bych nic bez vědomí Rudyho Giulianiho ani prezidenta,“ řekl v rozhovoru pro NBC News Parnas. „Řekl jsem (nově jmenovaným poradcům prezidenta Zelenského), že musí během 24 hodin oznámit vyšetřování Bidena, jinak nedostanou vojenskou pomoc a (viceprezident Mike) Pence nepřijede na inauguraci,“ uvedl následně v rozhovoru pro CNN.

Parnas zároveň předal před pár dny úřadům desítky dokumentů dokládajících nelegální chování prezidenta Trumpa a jeho lidí. Mezi nimi byly i pověřovací dokumenty od Giulianiho, ve kterých bylo specificky napsáno, že „zastupuje prezidenta Trumpa s jeho vědomím a souhlasem“.

Šéf Bílého domu zatím na tiskové konferenci popřel, že by se s Parnasem znal. „Jednoznačně lže,“ reagoval Parnas na CNN. „Ale jen ať to říká. Pokaždé, když to řekne, vytáhnu na veřejnost další fotografii, která dokáže, že jsme se znali.“

Média tak řeší, zda senát pod vedením Trumpových republikánů povolí svědectví lidí, jako je Parnas.