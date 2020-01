Pomůže Romney demokratům? Začíná pokus o odvolání prezidenta Donalda Trumpa

WASHINGTON/PRAHA Začíná proces odvolání prezidenta Donalda Trumpa. Demokraté doufají, že republikáni kontrolující sněmovnu nebudou jednotní a někteří z nich povolí další svědectví. Pomoc by jim mohl i Trumpův kritik Mitt Romney.

Matematika nadcházejících dní ve washingtonském Kapitolu mluví jasně: demokraté potřebují jen čtyři republikánské senátory, aby se jim podařilo protlačit nová svědectví v „soudním procesu“ s prezidentem Trumpem.

Prezident Donald Trump a Lev Parnas.

Před kamerami by tak mohl promluvit bývalý poradce pro národní bezpečnost John Bolton či pravá ruka Trumpova osobního právníka na Ukrajině Lev Parnas. A zdá se, že by se právě toto mohlo demokratům podařit – již tři republikánští senátoři totiž naznačili, že by rádi slyšeli více, než nabízí dosavadní sněmovní vyšetřování.

Jedním z těchto senátorů je i Mitt Romney. Tento bývalý kandidát na prezidenta má dlouhou historii se současným šéfem Bílého domu. Bylo to právě v roce 2012, když Romney stál proti Baracku Obamovi v boji o nejvyšší úřad, kdy se jména Romneyho a Trumpa objevila vedle sebe v novinových titulcích. Server Buzzfeed tehdy napsal článek „Ponížení Mitta Romneyho“, jenž stál na faktu, že newyorský realitní magnát vyjádřil mormonskému kandidátovi na prezidenta podporu, aniž by o ni Romney stál. Po neúspěšné kandidatuře na prezidenta se Romney stáhl z veřejného života. Do médií se jeho jméno opět dostalo v roce 2016 a právě ve spojení s Donaldem Trumpem.

„Je to podvodník a pokrytec,“ rozhlašoval Romney na setkáních s voliči v Utahu a vyzýval je, aby Trumpa nevolili. Zemi povládne rasista a misogyn, říkal pravidelně do médií o Trumpovi. Budoucí šéf Bílého domu pak primárky v Utahu prohrál a i během samotných voleb nezískal ani polovinu hlasů.

Sliby ministerských pozic

Vzhledem k těmto událostem pak nejednoho analytika překvapilo, když se v prosinci 2016 Mitt Romney setkal s již zvoleným prezidentem Donaldem Trumpem na soukromé večeři. Spekulovalo se o tom, že by Trump Romneymu nabídl pozici ministra zahraničí. Navzdory pozitivnímu tónu setkání však na žádnou nabídku ministerského křesla nedošlo.

Donald Trump s Mittem Romneym v restauraci Jean-Georges v New Yorku

Romney se tak rozhodl pro novou politickou kariéru – senátora. Dva roky poté, co byl prezident Trump zvolen do funkce, založil Romney svou kandidaturu do Senátu na jeho kritice a uspěl. Na rozdíl od většiny dalších republikánských senátorů se mu podařilo získat jistou svobodu. V některých pro něj klíčových legislativních otázkách se mu pak podařilo získat na svou stranu i demokraty (například v boji proti elektronickým cigaretám).

„Jsem na konci své kariéry. Je mi přes sedmdesát. Mám za sebou úspěšnou podnikatelskou kariéru, měl jsem i kariéru politickou, teď se snažím dělat to, co považuji za správné,“ řekl pro Washington Post Romney minulý rok. Nepodařilo se mu však to hlavní, po čem toužil. Nedokázal republikány ve Washingtonu odlákat od trumpismu. Svůj moment může mít nyní v rámci procesu na odstranění prezidenta z funkce. „Budu nezávislým soudcem,“ sdělil serveru Buzzfeed loni na podzim, když impeachment teprve začínal.

Neúspěšný republikánský kandidát na prezidenta Mitt Romney se vrací do politiky.

Donald Trump je třetí hlavou Spojených států, která čelí ústavní žalobě vznesené Sněmovnou reprezentantů. Impeachmentový proces, ve kterém mu hrozí sesazení z funkce, byl formálně zahájen v Senátu minulý týden ve čtvrtek přečtením žaloby, fakticky ale začne až v úterý přijetím organizační rezoluce, po které budou následovat úvodní řeči obhajoby a obžaloby.

Předpokládá se, že senátoři v procesu, který může trvat i několik týdnů, prezidenta osvobodí, jak to učinili v případě Trumpových předchůdců Andrewa Johnsona v roce 1868 a Billa Clintona v roce 1998. Sněmovna Trumpa viní ze zneužití úřadu a obstrukcí vůči Kongresu.

Proces v Senátu pravděpodobně poběží šest dní v týdnu od pondělí do soboty a slyšení budou začínat ve 13 hodin místního času (19 hodin SEČ). Jak přesně bude proces vypadat, bude jasnější v úterý. Trump po republikány ovládaném Senátu chtěl, aby žalobu ihned odmítl, což se s největší pravděpodobností nestane, neboť senátoři upřednostňují její projednání s následným osvobozením prezidenta. Rovněž se neví, zda budou podobně jako při sněmovním vyšetřování pozváni svědci.