Chcete vědět, jakou knížku koupit dětem? Nová psychologická studie nabízí odpověď

„Když najdeme knihy, které děti baví, budou pak mít větší motivaci je číst,“ uvádí v úvodu své vědecké práce skupina vědců Vanderbiltovy univerzity v americkém státě Tennessee. Děti údajně nejvíce baví knížky vysvětlující jim fungování naši planety pomocí příběhů.

Každý rodič je přímým svědkem toho, jak se malé děti stále na všechno vyptávají. Tato jejich zvídavost je snad ještě patrnější v dnešní karanténní době. Renomovaný švýcarský psycholog Jean Piaget proto ve svém výzkumu kognitivního vývoje malé děti už v roce 1952 nazval malými vědci.

Vědci (tentokráte „velcí“) zveřejnili v časopise Frontiers in Psychology studii nacházející přímé spojení mezi dětskou zvídavostí a výběrem knih. Děti totiž podle nich preferují příběhové knihy, které jim nenásilnou formou osvětlí to, jak to na naši planetě celkově funguje.

Během dvou sezení vědci zkoumali reakce 48 různých dětí ve věku od tří do čtyř let. Malí čtenáři preferovali knihy, v nichž byly podstatné informace zaobaleny do příběhů. Čím méně formální byl styl knihy, tím lépe.

„Pocit pochopení něčeho v mozku vylučuje hormon dopamin. Ten navozuje pocity štěstí,“ vysvětluje Margaret Shavliková, jedna z výzkumnic. Pro motivaci dětí a rozvoj jejich vědění jsou tedy místo encyklopedií ideální příběhové knihy s přesahem.



Ideální je, když kniha vysvětluje a zachází do detailu. Postava v ní může být například smutná, protože jí zemřel pes, ale některé knihy událost jen věcně popíší, zatímco jiné zajdou do hloubky a například i vysvětlí, proč někdo může své emoce skrývat, a i když vypadá navenek spokojeně, uvnitř ho to velmi trápí. Aby dítě lépe pochopilo tuto emoci, je pro to samozřejmě lepší druhý typ knih.

Doporučuje se také dítěti knihu jen mechanicky nepředčítat, ale vybízet ho k zapojení se dotazy a otázkami. I to v něm může nakonec podpořit chuť na četbu, uvádí studie.

„Pokud děti prokazují chuť si číst, budou více prosit své rodiče o společné čtení. To ale platí i v pozdějším věku, protože takové dítě bude pak v dospělosti více ochotné číst ostatním,“ uvádí se mimo jiné ve studii.