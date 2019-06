Newyorské muzeum moderního umění chce být muzeem budoucnosti, říká jeho ředitel Glenn D. Lowry

700 HODIN PRÁCE ■ Glenn David Lowry se narodil v roce 1954 v New Yorku, po získání doktorského titulu z Harvardovy univerzity pracoval v několika muzeích nejprve jako kurátor (Arthur M. Sackler Gallery, Freer Gallery of Art) a později také jako ředitel (Muscarelle Museum of Art, Art Gallery Ontario). Roku 1995 se stal šestým ředitelem MoMA. Loni mu byla prodloužena smlouva do roku 2025, čímž se stane nejdéle sloužícím ředitelem této organizace od jejího založení v roce 1929. Pod jeho vedením se k hlavní instituci například připojilo muzeum MoMA PS1 zaměřené na současné umění. Je známý pro své schopnosti získávat finanční prostředky, vést rozsáhlé projekty a orientovat se v globální umělecké scéně. Glenn D. Lowry je ženatý a má tři děti. ■ Rozšíření muzea bylo plánováno již během přípravy první přestavby v roce 2004. Muzeum za něj zaplatí zhruba 400 milionů dolarů (asi devět miliard korun), přičemž 200 milionů daroval Fond Davida Rockefellera a 100 milionů hudební vydavatel a filmař David Geffen. Architektonický koncept navrhlo studio Diller Scofidio + Renfro and Gensler. Během celého projektu bude přemístěno více než 6000 uměleckých děl, jejich zabalení a rozbalení zabere odhadem 7000 hodin, bude také vyrobeno asi 1550 nových rámů na obrazy. Během rozšíření, kvůli kterému se MoMA veřejnosti uzavře na 116 dní, se výstavní prostory rozšíří na zhruba 15 800 m2. Většina galerií bude stále uspořádána chronologicky, MoMA se však chce více věnovat do této chvíle opomíjeným umělcům původem například z Latinské Ameriky, Afriky a Asie. Muzeum bude návštěvníkům otevřeno 21. října, výstavou latinskoamerického umění a afroamerických umělců, zastoupených jmény William Pope.L a Betye Saarová.