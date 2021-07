Nicolas Cage nebude šíleným chovatelem šelem. Amazon zrušil projekt hraného Pána tygrů

LOS ANGELES Po loňském úspěchu dokureality show Pán Tygrů (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) společnost Amazon oznámila, že chystá hranou adaptaci. Očekávané dílo ale společnost nyní zrušila, protože došla k závěru, že by vzhledem ke stáří zdrojového materiálu již nebylo relevantní.

Dokureality show Pán tygrů byla neoficiálním králem zábavy během první koronavirové vlny v březnu loňského roku. Sedmidílná série zavedla diváka do hájemství amerických chovatelů divokých šelem, mezi kterými kraloval excentrický Joe Exotic (vlastním jménem Joseph Maldonado-Passage). Militantní a polyamorický homosexuál se dostal do problémů, když se provalilo, že chystal vraždu své konkurentky Carole Baskinové, ženy, která zase dost možná zavraždila svého manžela. Pán tygrů byla zkrátka jízda, ve které se nemožné stávalo možným.

Pána tygrů prvních deset dní od uvedení zhlédlo více než 34 milionů diváků. Potenciál tématu si uvědomila i konkurenční služba Amazon. Pro službu Prime měla vzniknout hraná verze založená na článcích s názvem Joe Exotic: Temná výprava do světa zdivočelého muže (Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild) novináře Leifa Reigstada.



Tvůrcem projektu měl být americký režisér a producent Dan lagana, jenž stojí například za oceňovanou satirickou sérií Americký vandal. titulní roli Joa Exotica pro sebe získal Nicholas Cage (Skála, Con Air), roli Carole Baskinové pak herečka Kate McKinnonová (Ségry, Pařba o Vánocích).

Amazon projekt oznámil v září 2020, ale od té doby se žádné nové informace na veřejnosti neobjevily. Definitivní oznámení o zrušení jen potvrdilo, co mnozí už čekali. „Četl jsem dvě verze scénáře a obě byly výborné. Myslím si, že to Amazon nakonec odpískal kvůli tomu, že Pán tygrů už je věcí minulosti. Najednou jim přišlo, že by šlo o pouhou kapku v moři, když už pointa zdrojového materiálu zmizela někde v dálce,“ vysvětlil důvod Nicolas Cage v rozhovoru pro magazín Variety.

Mimochodem, obsazení Nicholase Cage do projektu bylo velmi překvapivé. O roli šíleného majitele parku divokých šelem mělo údajně zájem hned několik prominentních hollywoodských herců včetně Edwarda Nortona. Joe Exotic si přál, aby ho ztvárnil Brad Pitt.

Sám Nicolas Cage má každopádně v kinematografii nezastupitelné místo. Jedni ho milují a druzí nemohou vystát. To platí pro filmové fanoušky i filmaře. Jeho herecké výkony kolísají od výborných po katastrofální (viz například film Rituál z roku 2006). Režiséry zase vytáčí svou nepříliš krocenou zálibou v improvizacích.