Nové hrdinky Frances a Kate. Filmy a seriály vyprávějí o lidech, jací skutečně jsou

LOS ANGELES Ženské hrdinky ve filmech a seriálech se už dávno nepodobají těm tradičním. Pohádky o princeznách a popelkách se budou točit pořád, ale novodobé hrdinky jsou natolik jiné, že nepotřebují ani make-up. Časy se mění.

V polovině dubna letošního roku spustila HBO kriminální minisérii Mare z Easttownu s Kate Winsletovou v hlavní roli. Příběh z malého města Easttown nedaleko Filadelfie – kde Mare (zkratka Marianne), místní policistka-detektiv, řeší sérii vražd mladých dívek – má několik rovin vyprávění, které naznačují určitý narativ, jenž se v poslední době objevuje stále častěji.

Krimi příběh sám o sobě nestačí, ale vyrůstá z barvitě vykresleného života komunity malého města a z jedinečného a problematického charakteru hlavní hrdinky, která je do něj pořádně namočená, což ne vždy pátrání pomáhá.



Podobně jsme už před třemi roky procházeli s hlavní postavou seriálu Ostré předměty, Camille, skvěle zahranou Amy Adamsovou, malým městem Wind Gap v Missouri, natočeného podle bestselleru Gillian Flynnové Zmizelá. Sebeničivě ztraumatizovaná Camille z města utekla a vrátila se jen proto, aby coby žurnalistka pro noviny napsala o vraždách dvou mladých dívek, které město šokovaly. A možná nechtěně své vlastní trauma na pozadí zločinu znovu prožila a jednou provždy vymazala, čemuž naznačuje rozuzlení vražd, jež se nakonec vyloupne z lůna její vlastní rodiny.

Ženské hrdinky, o kterých se stále víc točí, jsou tak trochu chlapi, přičemž ti skuteční v jejich životech většinou chybí. I díky tomu, nebo v důsledku toho mají povolání drsná, velmi často jsou to policistky-detektivové. Musí řešit věci, které bývají nad jejich síly, a aby je zvládly, musí se opouzdřit. Tvrdnou, vytvářejí si ochranný krunýř, jako by se balily do pořádného vaťáku nebo do přibývajících kil. Život se s nimi nemazlí a ony se nemazlí s lidmi kolem sebe ani se sebou samými. Jejich charaktery, přestože jsou různé, mají jednu základní společnou vlastnost. Ženskou nezdolnost všechno vydržet a přežít.

Předpokladem uvěřitelnosti je co největší autentičnost a to znamená, že si na takové role mohou sáhnout jen herečky, které se nebojí podívat do kamery tak, jak se ráno vysoukají z postele. S Jane Fondovou, i kdyby byla mladší, by se počítat asi nedalo. V úspěšném komediálním seriálu Netflixu Grace a Frankie je třiaosmdesátiletá Fondová šikézně štíhlá a vždycky perfektně nalíčená a ohozená. Prostě stará sexybaba podle hollywoodského střihu.

Ale Amerika má svou Frances McDormandovou, která si už od postavy policistky Marge Gunderdsonové ve filmu Fargo trvá na tom, „jaká je“. Časem přidala téměř „gabinovský poker face“, kterým vyjádří všechny emoce, přičemž leccos zůstane nevyřčené, skryté a tajemné. Herců s podobnou schopností být v roli a současně neustále a přesvědčivě sám sebou bylo v historii samozřejmě mnoho, ale bývala to spíš doména mužů.

Ženy vždycky víc zdobily. McDormandová ve vítězném filmu letošních Oscarů Země nomádů nehraje už vůbec. A vyneslo jí to další sošku. Podobně v minisérii postavené na skvělé knížce povídek Olive Kitteridgová, za kterou dostala spisovatelka Elizabeth Stroutová v roce 2009 Pulitzerovu cenu, se v roli komplikovaně protivné i empatické stárnoucí učitelky Dormandová tohoto hereckého výrazu drží a je strhující.

Teď se k ní v seriálu HBO Mare z Easttownu přidala i Britka Kate Winsletová. Ani Mare není detektiv v sukních, ale ve vaťáku, vytahaném triku a horských bagančatech. V Pensylvánii je dost zima. Mare je drsná a málokomu sympatická, není se jí co divit. Řeší vraždy mladých holek a její vlastní život, rodinné zázemí a sebevražda syna by položily chlapa.



Herečka nepotřebuje masku, hereckou ani tu z maskérny, aby se dostala na dřeň nejednoznačné postavy, mnohem podstatnější pro ni bylo (tak jako už několikrát v jiných filmech) opustit britskou angličtinu a naučit se v tomto případě americký pensylvánský přízvuk. Už teď sklízí za roli Mare pochvaly.

„Frances a Kate“ mají společné i to, že si pečlivě vybírají příběh, ve kterém hrají a pak se na něm podílejí i jako producentky. Musí vyprávět o lidech takových, jakými skutečně jsou, o životě, který není jen předvídatelným součtem příčin a následků a v němž jedna a jedna není vždycky a zaručeně dvě.