Nový snímek Wonder Woman 1984 zaznamenal nejúspěsnější uvedení filmu během pandemie

New York Film Wonder Woman 1984 americké režisérky Patty Jenkinsové měl za vánoční víkend celosvětově tržby 36,1 milionu dolarů (774,8 milionu dolarů). Z toho připadá 16,7 milionu dolarů na kina ve Spojených státech a v Kanadě. Znamená to nejúspěšnější uvedení filmu během pandemie. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na distributora Warner Bros.

Ačkoli se v kontextu pandemie jedná o úspěch, tržby jsou zlomkem běžných výnosů při uvedení velkorozpočtového akčního filmu, připomíná Reuters.

Amazonka proti koronaviru. Nová Wonder Woman bude mít premiéru souběžně v kinech i na HBO Ve Spojených státech sledovaly Wonder Woman 1984 miliony diváků prostřednictvím služby HBO Max společnosti WarnerMedia, která spadá pod skupinu AT&T. Hollywoodské studio už na počátku prosince informovalo, že bude nabízet všechny nové filmy na streamovací službě HBO Max ve stejný čas jako v amerických kinech. Distributor zároveň potvrdil, že série, jejíž první díl se jmenuje Wonder Woman, bude mít třetí pokračování. Režírovat ho má opět Jenkinsová, která napíše i scénář.