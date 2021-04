Občan Kane už není filmem bez poskvrnky. Sesadila jej znovuobjevená osmdesát let stará recenze

LOS ANGELES Kultovní film režiséra Orsona Wellese z roku 1941 měl na agregátním serveru Rotten Tomatoes hodnocení vždy dokonalých 100 %. Nově objevená recenze z doby premiéry filmu ale hodnocení snížila. Nejlepším filmem se tak stala dětská pohádka Paddington 2.

Občan Kane (Citizen Kane) je vnímaný za jeden z vrcholů světové kinematografie. Snímek Orsona Wellese pojednává o fiktivním mediálním magnátu Charlesovi Fosteru Kaneovi a jeho cestě ke slávě i následnému úpadku.

Snímek měl 100% hodnocení i na agregátním serveru Rotten Tomatoes. Nově objevená kritika filmu vytištěná v deníku The Chicago Tribune 7. května 1941 ale skóre snímku srazila o celé jedno procento.

Kritička podepsaná jako Mae Tineeová snímek nazývá propadákem a podotýká, že ze stylizovaného vzhledu filmu diváka tak akorát mrazí v zádech. „Je to zajímavé. Je to bizarní. Určitě se to hodí do muzea,“ píše se v recenzi.

Dobová recenze se na Rotten Tomatoes dostala v rámci jeho dlouho ohlašovaného spuštění služby Rotten Tomatoes Archive, kdy server čerpá i z archivních novinových článků a recenzí.

Mae Tineeová tak nevědomky po osmdesáti letech zničila perfektní skóre jednoho z nejslavnějších filmů všech dob.