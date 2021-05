Od triků pro Hollywood až po řízení firmy. I ženy mohou v technologických oborech uspět, říká Gabriela Teissing

Založila dvě firmy zabývající se virtuální realitou a digitálními triky, které využívali ve svých filmech i hollywoodští producenti. Gabriela Teissing je tak trochu workoholička, zároveň matka dvou dětí, ale hlavně velká vizionářka s neuvadající snahou vidět věci pozitivně, a o to v době koronaviru, kdy mnoho firem krachuje. „Věřím, že když se pro něco nadchnu, tak dokážu cokoliv,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Založila jste dvě české firmy Rebel & Glory a Dazzle Pictures zabývající se virtuální realitou a digitálními triky, které využívali ve svých filmech i hollywoodští producenti, což je obrovský úspěch. Jak se vám to podařilo?

Od začátku jsme měli štěstí na velmi šikovný tým. Ale začínali jsme tak, že jsme sháněli známé a posílali jsme nabídky na všechny strany. Jezdili jsme do Londýna a do Německa, kde jsme dělali až deset schůzek za den, byli jsme úplně vyřízení. Pak se na nás usmálo štěstí a v Německu jsem získali projekt pro Mercedes Benz a v Londýně jsme dostali narychlo na filmu Assasin’s Creed kus práce, kterou nestíhali. Pracovali jsme po nocích, ale povedlo se to. Měli jsme první dobré reference jako firma a pak už to začalo jít lépe.

Lidovky.cz: Nyní pracujete ve společnosti, která se zabývá digitalizací. Jak jste se k této práci dostala? A co je náplní vaší práce?

Mám ráda technologie a kreativitu. Digitalizace je místo, kde je nekonečný prostor pro oboje. Přímo do Creative Dock jsem se dostala díky mému partnerovi, který potřeboval pomoci se zajištěním financování a už jsem zůstala. Mám na starosti finance celé skupiny a dále operativní řízení, což v našem pojetí znamená doručení všech projektů napříč zeměmi.

Lidovky.cz: Poznamenal váš byznys současná pandemie?

Ano, velmi. Minulý rok na jaře se všechno zastavilo. Nevěděli jsme, co bude, připravovali jsme se na nejhorší. V druhé půli roku se práce zase rozhýbala. Naši klienti jsou velké společnosti, pro které stavíme nové produkty a startupy. S tím, jak všichni pochopili, že covid nebude záležitostí půl roku, tak vyvíjejí snahu o větší digitalizaci, a to je naše parketa, takže letos se vracíme zpět k plánům, které jsme měli na rok 2020. Jinak samozřejmě všichni fungujeme hlavně online, což z mého pohledu není ideální. Věci trvají déle a dnešní technologie neumí nahradit osobní kontakt.

Lidovky.cz: Je známo, že v technologických oborech pracují převážně muži. Dali vám to někdy vaši kolegové jako ženě tzv. “sežrat”?

Ne, to rozhodně ne. Jsou za holky v týmech rádi. Všichni si uvědomujeme, že přílišná dominance jednoho pohlaví není prospěšná.

Lidovky.cz: Jste živoucím důkazem toho, že v oblasti technologií může být úspěšná i žena. Jaká vlastnost nebo dovednost vám pomohla k tomu vypracovat se až sem?

Věřím, že když se pro něco nadchnu, tak dokážu cokoliv. Takže sebedůvěra a nadšení pro věc.

Lidovky.cz: Mají podle vás ženy dostatek sebevědomí na to, aby pracovaly v oblasti technologii? Jaká je situace u nás vs. v zahraničí?

Rozhodně na to jako ženy máme. Jde o to se odhodlat, překonat obavy a zkusit to. Všem ženám slibuji, že to stojí za námahu. Obecně i v zahraničí je v technologických firmách málo žen, je to globální problém. Je to pro ženy veliká příležitost.

Lidovky.cz: Co pro vás znamená úspěch?

Když vidím, že to, co dělám, ostatním přinese něco dobrého.

Lidovky.cz: V jakých situacích v životě se vám vyplatilo riskovat?

Užívám si dobrodružství a jsem ráda, když se věci hýbou. Každý risk, který jsem podstoupila, mě posunul dál, otevřel mi nové možnosti. A třeba se i zdálo, že to nebyl dobrý nápad, později se ukázalo, že to vlastně tak špatné nebylo. Takže za mě se mi vyplatilo riskovat pokaždé.

Lidovky.cz: Jste velmi vytížená. Co byste poradila ženám, pokud chtějí dobře zvládat péči o domácnost, děti a zároveň i kariéru?

Nemusíme dělat všechno na jedničku. Některé věci jsou více důležité a některé zase méně, u těch klidně můžeme slevit. A nechat si pomoct. Já často chci všechno zvládnout sama a je to hloupost. Je mi mnohem líp, když je nás na zdolání problémů víc.

Lidovky.cz: Myslíte si, že to vůbec jde, 100% plnit úlohu v práci a zároveň vést naplněný soukromý život?

Věřím, že můžu mít všechno. Je jen potřeba vědět, co od života chci, a udržet směr. A to může být někdy obtížné. Snažím se být kreativní a být tam, kde skutečně udělám rozdíl, to znamená, že to nese skvělý výsledek nebo mě to dělá šťastnou. A důležité je nepodléhat obecným zvyklostem, jako je třeba rozvržení dne na pracovní dobu a čas s rodinou. Dělám věci, tak aby vyhovovaly mně a ostatním kolem mě včetně kolegů, to je důležité, ne jak se to má “správně” dělat.

Lidovky.cz: Jaké byly vaše úplně první pracovní začátky?

Při vysoké škole na golfu. Vydělávala jsem si hraním a výukou. Byla jsem několik let v reprezentaci, později jsem vstoupila do profesionální asociace, kde jsem získala certifikaci golfového trenéra. Mám na to skvělé vzpomínky. Moc jsem se toho naučila. Byla to pro mě cenná výbava do života.

Lidovky.cz: Měla jste někdy pocit, že vám hrozí syndrom vyhoření?

To tedy měla. Když jsem vydávala spoustu energie a sil do práce, která mi nešla. A jednou, když jsem dala hrozně moc do vztahu, a k ničemu to nevedlo. Myslím, že jsem pokaždé měla pocit marnosti, že k ničemu nejsem. Viděla jsem všechno černě a byla unavená, nic se mi nechtělo dělat, ani vstát z postele, když bylo venku slunce a vyloženě vás to táhne ven.

Lidovky.cz: Kdy vám bylo v životě nejhůře?

Když jsem se cítila úplně osamělá. Říká se, že v některých chvílích v životě jsme prostě sami. Stejně mi to nejde. Samotu si někdy dokážu užít, ale osamělost ne, ta mě drásá.

Lidovky.cz: Myslíte si, že může mít vyčerpávající práce a péče o děti dopad na partnerský život? Zažila jste to? Jak tomu předcházet?

Může. Záleží na přístupu. Vyčerpávající práce je práce, která jen bere energii, a to jde stejně použít i na děti. Nemusí to být všechno tak únavné a negativní. Práce, která baví, tak nejen bere energii, ale i nabíjí a to samé je s dětmi. Naučila jsem se, že je to o postoji a o schopnosti soustředit se na věci, které mi energii dodávají.

Lidovky.cz: Proč myslíte, že v dnešní době přibývá single lidí? Hraje v tom roli potřeba realizovat se v práci, tlak na výkon nebo třeba nespočet možností například v cestování a i ve vybírání partnera?

Myslím, že všichni máme vyšší nároky a větší očekávání, které se ne vždycky dají naplnit. Chceme všechno zažít a pokud možno hned, nechce se nám čekat, a když se nám něco nelíbí, tak jdeme od toho. Já jsem si ujasnila, že nechci být single. Jedu v TTL, což je trpělivost, tolerance a láska. Ale uznávám, že je to dřina.

Lidovky.cz: Je něco, co byste vytkla svému mladšímu já?

Spoustu věcí. Byla jsem děsně nerozumná. Obdivuji moje rodiče, jak při mně vždycky stáli. Ale asi největší výtka je, nejprve myslet, pak jednat, a ne obráceně.

Lidovky.cz: K čemu vedete své děti?

Nelhat, nebát se, učit se novým věcem, pomáhat a podporovat ostatní, sportovat a být otevřený. Zatím máme částečné výsledky, ale nevzdáváme to.

Lidovky.cz: Jaké jsou podle vás nejcennější životní hodnoty?

Pro mě je to pomoci posunout svět o kousek dál, tak jako to dělaly generace lidí před námi.