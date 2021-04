Obelisk na památku migrantů, který rozdělil Německo. Je otázkou, zda si ještě nese své poselství

KASSEL (Německo) Americký umělec nigerijského původu Olu Oguibe vztyčil v rámci přehlídky Documenta v roce 2017 v Kasselu na náměstí Königsplatz betonový monument na památku migrantů. O rok později ho dala radnice zjevně pod politickým tlakem demontovat, ovšem následujícího roku byl znovu instalovaný na městské pěší zóně.

S pomníky je to totiž složité, vždy vzbuzují vášně a emoce. Vztyčují se a kácí podle toho, na který bok se převalí dějiny. Čím bylo dílo a jeho předobraz megalomanštější, o to trapnější a burácivější je jeho pád. Současnost ukazuje, že sporní hrdinové nejsou na veřejnosti v bezpečí a budou se muset odsouvat do muzejních depozitářů.

Maršál Koněv, naše poslední velká pomníková kauza, přesně tam směřuje. Starosta Prahy 6, který se o maršálovo sesazení z trůnu zasadil, musel být nějakou dobu i pod policejní ochranou, protože ho stíhaly nenávistné výhrůžky, dokonce smrtí.

Obelisk Olu Ougiba.

Posledních pár let jsou v ohrožení, nebo se přímo kácí v západním světě s dlouhou imperiální historií pomníky koloniálních velikánů – vládců, vojenských velitelů a otrokářů, kteří měli na svědomí neslavně slavnou éru euroamerické rozpínavosti, jejíž důsledky jsou všeobecně známé. A na diplomatické úrovni se projednávají žádosti o navracení uloupených uměleckých artefaktů zpět do zemí jejich původu. V případě Francie na té nejvyšší prezidentské.



Jeden příklad za mnohé z nedávné doby ukazuje na zmatenost ideí zmítaných lidskoprávní rétorikou, politickým populismem a vzrůstajícím nacionalismem. Zdá se, že nalézt společné hledisko je dnes čím dál těžší. V den znovusjednocení Německa 3. října byl před dvěma a půl lety na hlavním náměstí Königsplatz v hesenském Kasselu „pod rouškou noci“ rozmontován a odvezen padesát stop vysoký obelisk, který pro výstavu umění Documenta 14 vytvořil nigerijský tvůrce Olu Oguibe.

Multimediální umělec, sochař, malíř, kurátor a básník, žijící ve Spojených státech, se narodil v roce 1964 a pochází z jihovýchodní části Nigérie, největšího a etnicky rozmanitého kmene Igbo, jeho duchovní a existenciální principy také Oguibeho tvorbu výrazně ovlivnily. A životní postoje umělce zase určilo dětství v Biafře za Nigerijské občanské války. Obrovská humanitární krize poznamenala jeho pohled na to, kde vidí „Biafru dneška“.

V bolestném narativu jeho díla se vždy protíná osobní se společenským. Tisíce lidí ze Středního východu a Afriky směřující do Evropy, lidská těla utonulá ve vlnách Gibraltaru, svázaná do pytlů a připravená k likvidaci, to jsou pro něho monumenty naší doby. Podobně i zpravodajství, které obrušuje naše smysly neustálým vyhledáváním obrazů násilí, rozpalovaným ekonomickými zájmy a politickou schizofrenií ve jménu vlastenectví či jiných dogmat.

Oguibe za obelisk získal ocenění Arnold Bode Prize spojené s grantem deset tisíc euro určené umělci, který vnímá události a osudy lidí postižených válkou a perzekucí. Na stéle s názvem Památník pro cizince a uprchlíky je na každé straně vyrytý pozlacený biblický verš z Evangelia podle Matouše: „Byl jsem cizinec a tys mi poskytl přístřeší.” A to ve čtyřech jazycích – v turečtině, arabštině, angličtině a němčině.

Málokterý umělecký projekt v poslední době vyvolal tolik kontroverzí jako tento. Stal se poutním místem pro migranty žijící ve městě, především Turky, Eritrejce a Syřany, protestovali pod ním konzervativci, kteří Angele Merkelové nemohou zapomenout vstřícnost vůči přistěhovalcům v roce 2015. Svou roli bohužel sehrála i cena díla. Umělec ho chtěl Kasselu po skončení Documenty odprodat za 600 tisíc euro, ale nakonec slevil na 126 tisíc s podmínkou, že bude stát na hlavním náměstí Königsplatz.

Pokud by se autor a městská rada na místě neshodli, měl se obelisk odvézt do Washingtonu D.C.. Zveřejnění ceny, kterou autor za své dílo žádal, zvedlo obočí kdekomu a na obelisku se objevil nápis: „660 tisíc? Zbláznil ses?“ Členové ultra-pravicové strany AfD (Alternativa pro Německo) nepřestali dílo ostře napadat. Vzhledem k jejich antiemigrantské, antisemitské a holocaust popírající agendě to nemohlo nikoho překvapit.

A tak radnice nakonec obelisk po roce odstranila, ale o další rok později radní své rozhodnutí přehodnotili. Vztyčování i kácení pomníku samo o sobě jistě stálo pořádnou sumu. Starosta města poděkoval autorovi, že nové umístění povolil a splnil tak prý přání mnoha obyvatel města. Pomník byl znovu vztyčen na frekventované obchodní ulici Treppenstrasse, první pěší zóně v poválečném Německu. Jestli po podobné šarádě poselství obelisku ještě k někomu promlouvá, je ale otázkou.