Odvážní Sověti proti americkým agentům. Na internet na krátkou chvíli unikla ukázka ruského Černobylu

Odvážný příslušník KGB Andrej Nikolajev (Igor Petrenko) je vyslán do Černobylu, kde sovětská vláda tuší něco nekalého. Nemýlí se. Přímo v týlu nepřítele totiž operuje agent Albert Lenz (Dimitrij Uljanov) a jeho tým, který dostal za cíl sabotovat jadernou elektrárnu. To vše ve dvanácti dílech, což je o 7 dílů více, než měla minisérie Černobyl televize HBO.

„Ukázka na seriál předkládá divákům neohrožené sovětské velitele, kterým leží na srdci životy záchranářů. Američtí špióni zase bez důvodu sabotují sovětské železnice,“ popsal upoutávku na svém Twitteru novinář Max Seddon, moskevský korespondent novin Financial Times.



Ooh, the trailer for the Russian version of Chernobyl is out. It features heroic Soviet commanders who care deeply about the lives of the rescuers, as well as American spies sabotaging a suburban rail service for no apparent reason. Color me psychedhttps://t.co/AB99TOPrVB