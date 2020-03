Paul Hogan se netradičně vrací k nejznámější roli. Skvělý pan Dundee se představuje v první ukázce

SYDNEY To není vtip. Snímek The Very Excellent Mr. Dundee (Opravdu vynikající pan Dundee) je další ze série stále oblíbenějších metafilmů, filmů o filmech. Paul Hogan hraje sám sebe, jak se snaží navázat na svou nejznámější roli. Pan Dundee ale na rozdíl od většiny metafilmů láká i na opravdu špičkové herecké obsazení.

Paul Hogan kdysi dávno ztvárnil neohroženého Krokodýla Dundeeho. Jenže sláva je v nenávratnu a Hogan tak nějak nemůže přijít k další práci a penězům. Kvůli jistým událostem v jeho životě je ohrožena i jeho reputace. V Hoganově hlavě se zrodí smělý plán - svět znovu potřebuje Krokodýla Dundeeho. Za filmem stojí režisér Dean Murphy (Strange Bedfellows, Little Johnny the Movie). Scénář napsal spolu s nováčkem Robertem Mondem (The Subjects).

Eso v rukávu Pana Dundeeho tkví v hereckém obsazení. Ve filmu si kromě Paula Hogana zahrají Chevy Chase, Olivia Newton-Johnová, John Cleese, Jim Jeffries, Wayne Knight, Luke Hemsworth nebo Shane Jacobson.