Perný den na začátek festivalu. Diváci mohou vidět i sedm a půl hodiny dlouhý film

CO SI NENECHAT UJÍT O PRVNÍM VÍKENDU ■ Parazit (Jižní Korea 2019, režie Bong Joon-ho) Vítězný snímek z festivalu v Cannes má skvělé ohlasy a než přijde do českých kin, bude to zřejmě ještě nějaký ten pátek trvat. První příležitost zhlédnout jej ve Varech je už dnes dopoledne nebo v neděli večer. Další dvě projekce jsou o příštím víkendu. ■ Neviditelný život Eurídice Gusmãové (Brazílie, Německo 2019, režie Karim Ainouz) Na programu je dnes večer (a potom za týden) i vítěz druhé canneské soutěže Un certain regard. Dobové melodrama o sesterské lásce a nezdolné ženské vnitřní síle je situováno do Ria de Janeiro 50. let. ■ Budiž světlo (SR, ČR 2019, režie Marko Škop) Všechny filmy hlavní soutěže jsou zatím na startovní čáře a těžko mezi nimi předem hledat favorita. Snímek Marka Škopa si nicméně zasluhuje pozornost jednak proto, že je jediným (částečně) českým želízkem v ohni, jednak pro své aktuální téma individuální zodpovědnosti ve světě, kde jsou tradiční hodnoty podrobeny relativizaci a xenofobie vítězí nad soucitem s bližním. ■ Lžička (Lotyšsko, Norsko, Litva 2019, režie Laila Pakalniņa) Jeden z prvních snímků, které se představí v soutěži dokumentů, se obejde beze slov, zato nápaditě využívá filmový jazyk. S humorem i s vážným podtextem vypráví příběh komplikovaného zrodu a jepičí kariéry zbytného předmětu – plastové lžičky. K vidění je zítra v podvečer nebo v neděli odpoledne. ■ Takové krásné šaty (VB 2018, režie Peter Strickland) Butik, kde se po nocích konají okultní rituály a kde lze koupit krásné, leč prokleté šaty... Jak režisér s nadšením dotváří a rafinovaným obsahem naplňuje pokleslé žánry dávných dekád, jsem viděli například ve filmu Pestrobarvec petrklíčový. Bát se s ním můžeme dnes či zítra večer, případně ještě v úterý a ve čtvrtek.