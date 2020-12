Potrestaný z Aporveru. Žalobce navrhl režiséru Krejčímu pětiletý postih za dotační podvod

PRAHA Státní zástupce dnes navrhl uložit režisérovi a tvůrci nedokončeného českého filmu Poslední z Aporveru Tomáši Krejčímu pětiletý trest vězení. Filmař podle obžaloby spolu s dalšími dvěma muži fiktivně navyšovali náklady na výrobu fantasy snímku a způsobili Státnímu fondu kinematografie škodu zhruba 13 milionů korun. Trojice vinu odmítá, chce zprostit obžaloby. Soudkyně Vlasta Langhamerová vynese verdikt ve čtvrtek.

Žalobce Michal Hanych požaduje, aby soud poslal na pět let do vězení i Krejčího spoluobžalované Jiřího Košťála a Petra Hemmra. Chce také, aby společně nahradili škodu. „Všichni chtěli podvodným jednáním dosáhnout vyplacení dotace,“ uvedl státní zástupce. Dotační podvod podle něj spáchali cíleně, určitě ne z nedbalosti.



Za jedinou polehčující okolnost pro obžalované označil žalobce jejich čistý trestní rejstřík. Mužům podle něj naopak přitěžuje to, že jednali promyšleně a koordinovaně. Státní zástupce zdůraznil, že jím navrhovaný trest je na samé spodní hranici trestní sazby, která za dotační podvod s takovouto škodou hrozí. Horní hranice je až deset let.



Podle Krejčího státní zástupce nepochopil postup, jakým se film vytváří a on sám nedostal možnost mu to vysvětlit. „Veškeré moje důkazy, o kterých jsem hovořil, byly zamítnuty,“ uvedl. Na snímku podle své závěrečné řeči nijak nezbohatl. „Kdybych uměl dělat takovéhle podvody, tak bych si asi žil jinak,“ prohlásil. Dodal, že jeho film byl inovátorský, hledal nové postupy a měl propagovat českou kinematografii v zahraničí.

Také podle Košťála by muži nepracovali na snímku deset let, pokud by chtěli pouze spáchat dotační podvod. „Cítím se naprosto nevinný,“ řekl dnes soudu.

Krejčí spolu s Košťálem byli společníci firmy Actor ?s Runway Agency, která produkovala film Poslední z Aporveru. Podle Hanycha uvedli v žádostech o dotace nepravdivé údaje. V letech 2010 a 2011 uzavřeli smlouvu a několik dodatků se společností CZ PAP, jejímž jednatelem byl Hemmr.

Společnost měla na základě smluv vytvořit například pozadí pro výrobu animací či přepracovat již vyrobené podklady do 3D verze. Podle obžaloby však trojice věděla, že CZ PAP nic z toho nedodá a dodatky slouží jen k tomu, aby na film dostali od ministerstva kultury více peněz.

Podle režiséra nebyla práce společnosti CZ PAP fiktivní. Krejčí na počátku hlavního líčení uvedl, že sám vložil do projektu veškeré své úspory a roky na něm pracoval zadarmo. V současné době je v exekuci, přišel o byt a z platu splácí dluhy. Po práci na filmu se zhroutil, měl podle své výpovědi bipolární poruchu. Nikdo mu nechtěl dát práci a on dlouho ani nebyl schopný žádnou vykonávat.

Dlouho připravovaný snímek měl mít rozpočet až 240 milionů korun, podpořil ho Státní fond kinematografie i Česká televize. Pohádkový příběh měl kombinovat živé herce a kreslené animované prostředí. V roce 2011 tvůrci snímku tvrdili, že premiéra bude v březnu 2012. Termín pak opakovaně posouvali a film dodnes není hotov.

V roce 2014 podal fond kinematografie trestní oznámení. Podle fondu neodpovídal stav filmu v té době délce výroby ani vynaloženým prostředkům. Společnost Actor’s Runway Agency vyhlásila v roce 2016 úpadek. Fond, který na vznik filmu přispěl 47 miliony korun, se připojil k trestnímu řízení s požadavkem na náhradu škody uvedené v obžalobě.