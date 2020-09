Práva za miliardu dolarů? Tvůrci Hry o trůny pro Netflix natočí megalomanský sci-fi seriál Problém tří těles

Benioffa s Weissem na svou stranu Netflix přetáhl loni v srpnu. Není sice známo, kolik přesně tvůrci za smlouvu dostali, ale některé zdroje hovořily až o devítimístné částce. Tvůrci Hry o trůny údajně poptávali částku větší než 200 milionů dolarů (téměř 4,5 miliardy korun). Prvním projektem této drahé spolupráce má být právě seriál Problém tří těles.

Seriál má spolu s nimi produkovat a jako scenárista zaštítit Alexander Woo (Nesmrtelný život Henrietty Lacksové, seriál Terror). Dalším z producentů by měl být i režisér Rian Johnson (Na nože, Star Wars: Poslední z Jediů). Seriál by měl obsáhnout všechny díly knižní trilogie - Problém tři těles, Temný les a Vzpomínka na zemi. Česky vyšly všechny knihy u nakladatelství Host.



Série spisovatele Liou Cch’-sina prodala celosvětově více než 8 milionů výtisků a byla přeložena do 20 světových jazyků. Liou bude u nového seriálu jako konzultant. „Jsem rád, že i noví fanoušci sci-fi po celém světě objeví můj příběh,“ sdělil.

Problém tří těles vypráví o alternativní čínské historii. Vědci vyšlou signály do kosmu, mimozemšťané signál zachytí a chystají invazi na Zemi. Tady je lidstvo rozdělené - jedna část chce vetřelce vítat s otevřenou náruči, druhá jim za každou cenu v okupaci zabránit. Série na sebe strhla pozornost poté, co ji bývalý prezident Obama označil za jednu ze svých nejoblíbenějších. Sérii doporučuje i šéf Facebooku Mark Zuckerberg.

Není známo, kolik Netflix za práva na sérii zaplatil, ale Amazon je chtěl v roce 2018 údajně koupit za neuvěřitelnou jednu miliardu dolarů (přes 22 miliard korun).

