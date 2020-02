RECENZE: Daniel Špinar v HOMO 40 rekapituluje. Roztřesenému textu nepomáhá ani režie

PRAHA Šéf činohry Národního divadla, režisér Daniel Špinar se po třinácti letech vrátil ke své autorské inscenaci HOMO 06, kterou coby ročníkovou práci vytvořil ještě jako student DAMU, a s Divadlem Letí, sídlícím ve Vile Štvanice, nastudoval její „pokračování“ HOMO 40. Reflektuje život dnešních gayů – čtyřicátníků a podobně jako HOMO 06 má, jak lze snadno odhadnout, autobiografické rysy.

Inscenace je sledem obrazů, tematicky zacílených na vztahy mezi gayi – a to téměř výlučně pokud jde o sexuální stránku věci. Špinar ukazuje, jak se tyto vztahy navazují, jak probíhají i jak se (ne)naplňují, přičemž klíčovou platformou se pro ně stává mobilní seznamovací aplikace Grindr. Inscenace se snaží předložit co nejvěrnější, byť samozřejmě lehce nadsazený (aby působil i zábavně) otisk reality – a to ať už v podobě konverzace, standupového čísla, či jakoby nezávazného tlachání.

Potíž je v tom, že výstupy jsou příliš popisné (nepracují s významovou zkratkou), drží se pouhého povrchu (nedaří se jim problémy hlouběji rozkrývat) a tematicky se pohybují na velice úzkém poli, opakují de facto jedno a totéž: život v bludném kruhu příležitostných vztahů, ulpívání na hedonistickém prožívání přítomnosti, nedostatek vůle navázat dlouhodobý a plnohodnotný partnerský poměr, byť po něm dotyční touží. Působí časově přetaženě, monotónně a nakonec až úmorně; téměř dvouhodinová stopáž je nepřiměřená.

Rozpačitě koncipovanému a dramaturgicky neošetřenému textu nepomáhá ani režijní provedení. Na jevišti figuruje jako jediný scénický objekt zmenšená maketa typického bílého amerického středostavovského domu – coby vzor „heterosexuálního“ sídla, vůči němuž je dění na scéně v notně ironickém kontrastu. Trojice protagonistů – Tomáš Kobr, Michal Kern a Radim Vizváry – dům různě přelézá, plazí se po něm, prodlévá na verandě – především si ale uvnitř patřičně užívá. Jinou, podstatnější funkci objekt nemá. A ani v jiných ohledech si Špinar nepočíná moc vynalézavě. Hovory postav doprovází ponejvíce ilustrativní akcí, sem tam přihodí nějaký drobný vtípek (místo mikrofonu například používá robertka vyvedeného v duhových barvách), a/nebo dění balí do pro něj charakteristického popkulturního pozlátka. Zazní několik nasládlých songů, hned v úvodu například I Am What I Am od Shirley Bassey, účinkující se předvádějí na způsob travesty show a nosí blyštivé a výstřední kostýmy. Například horní část těla mají oblečenou do gentlemanských sak a dolní do šortek a síťovaných punčoch a la barové tanečnice.

Inscenaci vydatně drží herecké výkony Tomáš Kobra a Michala Kerna: energické, bryskní, s dobře z reality odpozorovaným a mírně ironizovaným projevem gayů. Třetí ve trojici, Radim Vizváry, prokládá Kobrovy a Kernovy výstupy pantomimickými čísly, tak či onak se vztahujícími k tématu. Patrným záměrem je činoherní akci ozvláštnit. Sdělení inscenace se tím ale nijak výrazněji nerozšiřuje. Špinarovo závěrečné poselství „Je třeba si přiznat jinakost a brát to jako výhodu“, byť ho doprovází účinná scénická metafora (všichni tři protagonisté sedí na střeše domu v kostýmech mořských panen), pak působí jako pouhý přílepek, konstatování, které nevyrůstá z předchozího dění.

HOMO 40 stojí oproti předchozímu HOMO 06 umělecky níž. To, byť studentsky nahrubo tesané, působilo svými krátkými a tematicky rozmanitými výstupy přesvědčivěji, bylo z něj více vidět, že autor a režisér za své dílo jaksi osobně ručí. A inscenace, dodejme pro zajímavost, prohrává vlastně i ve srovnání s podobně koncipovanou rekapitulující prací Špinarova režijního kolegy z Národního divadla a bývalého spolužáka z DAMU Jana Friče Burnout aneb Vyhoř!, nastudovanou loni v A studiu Rubín, která s velkou dávkou zábavnosti i drásavosti referovala o pocitech životního vyhoření dnešních třicátníků