RECENZE: Detektivní série Mare z Easttownu je sólo pro Kate Winsletovou

LOS ANGELES Herecký výkon držitelky Oscara a čtyř Zlatých globů Kate Winsletové je hlavní oporou sedmidílné série Mare z Easttownu, která kombinuje temný detektivní příběh s rodinným a společenským dramatem zasazeným do provinčního městečka v Pensylvánii.

Titulní Easttown je místo, kde není těžké každého znát jménem, každý je něčí bratranec či sestřenice a hlavní článek v místních novinách se věnuje slavnému úspěchu týmu basketbalistek, k němuž došlo před čtvrtstoletím.

Na druhé straně to zase takový zapadákov být nemůže, když má vlastní vysokou školu; ujasnit si charakter Easttownu je jedna z výzev, které tvůrci divákům kladou. Druhou výzvou je proniknout do komplikovaného soukromí hlavní hrdinky Mare Sheehanové, jehož detaily jsou servírovány po podobných kapkách, jakých se kdysi používalo k trýznění bezbranných nešťastníků: pro začátek se pozvolna dozvíme alespoň to, že je rozvedená, má dospívající dceru a také vnuka, jehož otec (Marein syn Kevin) je po smrti. A jejím bratrancem je místní katolický kněz.

Nikdo to tu nezvládá

Mare je vyšetřovatelka městského policejního oddělení a také místní celebrita: byla totiž klíčovou členkou právě onoho basketbalového týmu, jehož úspěch se oslavuje ještě po pětadvaceti letech. Nejen fotografií v novinách, ale také ceremoniálem, kde se někdejší spoluhráčky připomenou publiku. Bývalé basketbalistky dodnes tvoří společenství s různě silnými vzájemnými vazbami. Jedna z hráček je dodnes Mareina nejlepší přítelkyně; s jinou je Mare v kontaktu i díky tomu, že musí jako policistka řešit trable s jejím drogově závislým a všestranně problematickým bratrem. A další pravidelně protestuje proti policejní liknavosti (a tedy i proti výsledkům práce Mare), protože její dcera je už rok nezvěstná a policie nezjistila zhola nic.

Dawn Baileyová sice svými stížnostmi nepopisuje billboardy, zato je ale každou chvíli v místních televizních zprávách. I to přispělo k tomu, že z okresu posílají Mare nového spolupracovníka Colina Zabela. Mare o něj sice vůbec nestojí, ale nezbude jí, než s ním najít společnou řeč. Tlak na policii ještě vzroste, když se objeví nový případ – je zavražděna dívka, která neměla přes příbuzenské vazby daleko k Mareině kamarádce Lori.

Detektivní pátrání (ale i linka týkající se Mareina soukromí) před diváky odkrývá tristní realitu nezdravé maloměstské komunity, jejíž mladou generaci ničí drogy, patologické vztahy a nezvládaná zodpovědnost: opakujícím se tématem je tu předčasné rodičovství nezralých lidí. I velmi mladé dívky jsou navíc lákány k výdělkům pomocí prostituce (což byl i případ zmizelé Katie Baileyové).

Neutěšená morální, citová i materiální situace velké části mladých má samozřejmě kořeny v selhávání předchozích generací a Mare si je toho vědoma; z toho plyne část jejího smutku nad smrtí syna i nad zločiny, které vyšetřuje. Prosvětlujícím prvkem v příběhu je postava Mareiny dcery Siobhan, talentované zpěvačky a schopné studentky, která má energii překonat rodinné tragédie a vymanit se z ubíjejícího prostředí (i díky naplňujícímu lesbickému vztahu).

Příliš mnoho ingrediencí

V Mare se sváří skepse a plíživá rezignace se snahou přece jen fungovat, prospívat obecnému dobru v rámci své práce a doma bojovat o vnuka, jehož osud se jí hrozí vymknout z rukou. (Obě fronty se časem nešťastně protnou a výsledkem je komplikace, jaká dříve či později potká čtyři pětiny televizních detektivů: postavení mimo službu.) Jak se navíc časem ukáže, Mareina setrvale bídná nálada není jen reflexe všemožných nešťastných událostí, ale výraz psychických obtíží, o nichž nebývalo zvykem mluvit, ale zanechávají na jednotlivcích a rodinách hluboké stopy: i z toho se časem vyklube jedno ze zásadních témat série.

Mareinu chandru částečně naruší alespoň seznámení se sympatickým učitelem tvůrčího psaní, který dorazil na místní vysokou školu. A dokonce to není jediný muž, který se v jejím životě objeví, a tak se v jednu chvíli část diváckého napětí alokuje do dilematu hodného Bridget Jonesové: s kým půjde Mare na rande. I tím chce totiž Mare z Easttownu být: vztahovým melodramatem, dokonce s úsměvnými prvky (ty zajišťuje i postava Mareiny matky Helen).

Výsledný mix není vysloveně nestravitelný, ale ingrediencí je tolik, že se často navzájem přebíjejí nebo z nich zůstává jen nerozvinutá, instantně působící chuť. Motivy povědomé odjinud nedostávají šanci na originální pojetí a například nadějně rozehraný koncept „sesterstva“ někdejších spoluhráček z basketbalového týmu časem povážlivě uvadá.

Zklamání přináší i detektivní linie: diváci jsou sice díl od dílu víceméně zdárně napínáni, ale klíčové obraty vycházejí z podivně vytanuvších informací, z nichž mnohé by Mare měla vzhledem k sousedské povaze místa už dávno vědět, jindy není vůbec jasné, proč s jejich zjišťováním tak otálela.

Výrazným kladem Mare z Easttownu tak zůstává především výkon Kate Winsletové v titulní roli – v podstatě jde o její sólové představení s množstvím solidních, ale zapomenutelných přihrávačů. Ženu ve vleklé a hluboké krizi, která hledá sílu někdejší bojovnice, hraje Winsletová dostatečně civilně, přesvědčivě a nesmlouvavě na to, abychom přimhouřili oči i nad někdy podivným (až proti charakteru jdoucím) jednáním, které jí scénář přisoudil.

Z pěti dílů, které dostali recenzenti k dispozici, ještě nelze činit definitivní závěry, ale jedno je takřka jisté: i v tomto případě bude platit pravda, že méně by bylo více.