RECENZE: Filmový Čtyřlístek podruhé rezignoval na komerci. Ale i na velký příběh

PRAHA Poprvé se nejznámější český komiks pro děti, který letos slaví padesátku, dostal na plátna kin před šesti lety a nebyla to úplně nejzdařilejší premiéra. Film Michala Žabky Čtyřlístek ve službách krále z roku 2013 trpěl překombinovaností a nepřehledností příběhu a hlavně byl nesnesitelně zaplevelený propagací výrobků, která jej pomáhala financovat.

Doba naštěstí pokročila a nový film Michala Žabky je komerční zátěže prost – to je rozhodně velmi příjemné. Rezignoval také na odvyprávění velkého příběhu, který by vydržel celou hodinu a půl, a je rozdělen do několika povídek. Do jednoho celku je pojí jen to, že si je členové Čtyřlístku vyprávějí u táboráku, když rekapitulují uplynulý rok.

„Ve filmu se podařilo udržet Čtyřlístek takový, jako ho znají čtenáři z časopisů. Troufám si říct, že je to na 99 % časopis rozhýbaný na plátně.“ To jsou slova ředitele animačního studia Alkay Animation Prague Petra Horáka a jsou výstižná. Platí nejen pro pocit z animace, ale i pro povědomě působícího ducha povídek. Ty si otevřeně kladou za cíl vychovat z dětského publika zodpovědné občany, kteří se budou nadšeně zapojovat do úklidových brigád, respektovat autority, jako jsou ochranáři přírody, záchranáři a policisté, a kazit plány nezbedům, kteří třeba načerno těží v lese dříví. (To jsou ve filmu ti nejhorší padouši, jimž je explicitně vyměřen trest odnětí svobody na minimálně tři roky.)

Filmový Čtyřlístek zůstává usazen ve své historii, nepotrpí si na žádné novoty. Jedinou aktuální technickou novinkou, kterou hrdinové používají, je navigace v autě, a i ta se nakonec ukáže jen jako zdroj potíží, bez kterého se jejich červený veterán raději obejde. Když přestane fungovat Myšpulínův létající dům, je potřeba do něj „dolít benzin“. (U komiksu, který by šel s dobou, by se asi dalo čekat spíš dobíjení baterií.) A i když to na chvíli vypadá, že by se Čtyřlístek mohl rozrůst o pátého člena (myšáka, který s nimi sdílí obydlí), je tento příslušník nižší kasty odsouzen jen k epizodní roli.

Čtyřlístek v novém filmu rozhodně nijak nepřekračuje svůj stín. Povídky nedosahují kvalit těch nejlepších příběhů z minulosti a na nějaké významné pomrknutí pro dospělého diváka, neřkuli podvratnost, bychom čekali marně. Jeho dobrodružství má do „velkého“ daleko, nicméně právě tím může být v záplavě atraktivních filmových zážitků z dovozu nakonec sympatický. A jako pozvánka na výlet do kraje Karla Hynka Máchy (kde si z nějakého důvodu zachoval pravé jméno jen hrad Houska) funguje docela hezky.