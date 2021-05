RECENZE: Nač si dát pozor při cestě na Mars. Žádná z podstav v Utajeném pasažérovi nezanechá dojem

LOS ANGELES Doufejme, že než začne pravidelná přeprava vědeckých expertů na Mars, všichni zodpovědní pracovníci zhlédnou snímek brazilského hudebníka a filmaře Joea Penny, který je nyní naštěstí dostupný na Netflixu.

Zcela kruciální imperativ zní: nikdy nestartujte s členem pozemního týmu přivřeným v konstrukci vesmírného plavidla. Je to nepraktické z mnoha důvodů a kromě toho, že vám hůř potáhnou motory, budete muset v kosmu řešit rozličná dilemata morálního a praktického charakteru.

Stavitelům vesmírných lodí pak lze na základě zhlédnutých událostí důrazně doporučit, aby své dílo pojali jinak než jako atrakci v lanovém parku. Kosmonauti to neocení, zvlášť když jim kvůli tomu půjde o život.

Třetí významná poučka říká, že přijde-li sluneční bouře (a ta vždycky přijde v ten nejnevhodnější okamžik), budou nejspíš všichni stejně nahraní.

Utajený a také černý

Snímek, jehož originální název zní Stowavay, osciluje mezi dvěma českými tituly – zatímco Netflix jej uvádí coby Utajeného pasažéra, mezinárodní filmová databáze IMDb nabízí tradiční překlad Černý pasažér. Ten je v tomto případě přiléhavější, pracovník startovacího týmu Michael Adams (Shamier Anderson) je totiž opravdu černoch, možná aby se zdůraznilo jeho nezáviděníhodné postavení. Posádku jinak tvoří velitelka Marina Barnettová (v nezvyklé úloze se tu představuje australská herečka Toni Colletteová), mladá odbornice na medicínu Zoe Levensonová (Anna Kendricková) a botanik David Kim (Daniel Dae Kim).

Jak se čtvrtý účastník do rakety vlastně dostal, zůstává záhadou (pokud nám nestačí vysvětlení, že chystal zápalníky pro druhou fázi odpojení, a pak už si nic nepamatuje), to ale přestává být, přinejmenším pro tvůrce, důležité. Ukáže se totiž, že v souvislosti s nestandardním uskladněním Michaela Adamse došlo k poruše zařízení, jež zásobuje posádku kyslíkem.

K Marsu tudíž čtyři osoby nemohou doletět a vypadá to, že to má milý Michael (s posvěcením řídícího centra) spočítané. Zkuste jej však poslat na smrt, když (kromě jiného) má doma malou sestřičku sirotka, kterou kdysi zachránil z plamenů. Naštěstí je na palubě kurážná premiantka Zoe, která má zachraňování rovněž v krvi. Také se zjistí, že nějaký kyslík by se ještě dal vyškrábnou ze vzdáleného modulu, vyžaduje to ovšem akrobatický výkon ve volném vesmíru. Tím je o zbytek děje postaráno.

Zůstalo u snahy

Ambiciózní snímek si říká o srovnání s Gravitací Alfonsa Cuaróna z roku 2013, zároveň ovšem toto srovnání v žádném ohledu nesnese – ať jde o přesvědčivost příběhu, schopnost budovat napětí, hloubku vyvolaných pocitů, herecké výkony nebo impozantnost kosmických scenérií. Výkon Anny Kendrickové v nejvýznamnější roli lze shrnout výrazem snaživý a ani Toni Colletteová jako plačtivá kapitánka nakonec nezanechá žádný výraznější dojem; totéž platí pro oba mužské představitele.

Možná by filmu částečně prospělo promítání v kinosálech – úvodní pasáž s mohutným třesením během startu si přímo říká o promítání v sálech vybavených zařízením 5D. To je ovšem v současné chvíli možná větší utopie než cesta na Mars.