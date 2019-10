RECENZE: New Model Army nemají co ztratit? Nový repertoár kapely je prostě silný

PRAHA Britská skupina New Model Army vydala patnácté album From Here a chystá se na oslavy čtyřicátého výročí svého vzniku. V obdivuhodné formě.

Anglický zpěvák, kytarista a písničkář Justin Sullivan, mozek i srdce a dnes jediný zakládající člen New Model Army, proslul štiplavými politickými komentáři v textech a rockovým „kazatelstvím“ málem jurodivým.

Hudebně vyšel z postpunku, k němuž však postupně přimíchával akustické nástroje a chmurné podtóny jak z lidových morytátů a balad rodných ostrovů. Pozdější tvorba působí proaranžovaněji a členitěji, nikdy však neztratila dravost. Což platí i pro album From Here.

Idealista Sullivan se také nikdy nezpronevěřil názorům prezentovaným ve verších. Poté, co New Model Army podepsali v roce 1984 smlouvu s nadnárodní gramofirmou, nechal část „nemorálně“ vysokých honorářů za kontrakt připsat na charitu. Dodnes si také stojí za mladicky nevybíravým, vzteklým útokem na „nácky“ Vengeance či věroučné pokrytectví Christian Militia. Přestože už se ve svých třiašedesáti letech vyjadřuje sofistikovaněji, hájí stejné barvy.

Když se Sullivana nedávno zeptali na jeho názor na neutěšený stav hudebního průmyslu, odvětil jen: „A co? Muzikanti byli v historii vždy spodinou společnosti. Občas se měl nějaký kumštýř na dvoře šlechtice dobře, jenže šlo o výjimky. Teď máme za sebou 40 let, kdy žili muzikanti docela dobrý život. Je to pryč, vracíme se k normálu. Stav nějakého průmyslu a ztráta zisků přece neodradí člověka od toho, aby tvořil hudbu.“

Jsem pánem ničeho

V kontrastu s životním optimismem a vitalitou, některé písně na albu From Here by mohly působit odevzdaně, skepticky. Jako kdyby autor ztratil část pověstné bojovnosti a život rockového nomáda ho unavil. „Spěchal jsem, vyrazil na cestu mladý... ale je to pryč, už jen procházím, není co ztratit,“ zpívá v úvodní skladbě Passing Through. V závěrečné a titulní From Here sugestivně vykřičí bezmoc jedince v agresivním světě: „Máme rádi šibeniční humor, jenže to znamená, že tu někde je šibenice / a maskovaný krysař, kterého všichni následují... Jsem pánem ničeho, opakujte si to po mě, pánem ničeho!“



V celkovém vyznění alba ale nic poraženeckého není. New Model Army opravdu hrají, jako kdyby neměli co ztratit, což berou jako pozitivum. Pak totiž není třeba dělat kompromisy: „Říkáš, že už tě nudí ohňostroje / takže teď asi chceš vidět opravdový oheň,“ předestírají v apokalyptické kompozici End Of Days. Sullivan pořád věří v možnost života v lepším světě, brání se pocitu stárnutí, odmítá „krotce zmoudřet“. Jeho „punkerská“ póza přitom ani dnes nepůsobí trapně: „Poslední muž stojící na nohou, tuhle hru hraji dobře,“ pohodí Sullivan vzpurně hlavou v Great Disguise, i když pokračuje přiznáním, že sledovat utrpení ve světě ho přivádí k šílenství: „Minulou noc jsem slyšel zoufalé vytí / vyskočil z postele a poslouchal u okna / jenže ono to znělo hluboko v mé hlavě.“

Právem by se dalo Sullivanovi a spol. vyčíst, že v lecčems opakují nejen obecné pravdy, ale i sami sebe. V tématech, která řeší (bezohlednost společnosti, nezaviněná chudoba, eskalace násilí) i v melodických nápadech a aranžérských postupech. Řadu motivů z From Here jako bychom už dříve na deskách New Model Army slyšeli. Jenže to neznamená, že by kapele došla invence. Sullivan má prostě charakteristický rukopis a oblíbené harmonické mustry. A pořád sype z rukávu také dost nových nápadů.

Když New Model Army hledali vhodné místo, kde by nový repertoár společně dotvořili a natočili, vybrali studio na malém norském ostrově Giske. Genius loci skupině svědčil, působivá atmosféra nahrávky to potvrzuje.

„Ačkoli máme vlastní životy a různý vkus, na jednom se v kapele shodneme. Milujeme bezútěšné, otevřené, chladné a členité krajiny. Proto bylo tohle místo ideální. Celou dobu jsme při práci mohli sledovat nebe, moře a sníh na vrcholcích hor, to vše ve stádiu neustálé změny. Název alba From Here (Odtud) představoval jasnou volbu. Patří ke zvláštnímu místu a určitému času. K tomu, co se děje ve světě, kde stojíme jako kapela a kde jako lidé,“ vysvětlil Sullivan.

Na příští rok připadá 40. výročí založení kapely. Stejně jako v případě třicetin New Model Army zřejmě vyrazí na „oslavné“ turné. Na šňůře jsou stejně prakticky pořád. V Česku už zažili euforické přijetí tisíci posluchačů na festivalu Rock For People, kluby nacpané k prasknutí i sál spíš prázdný než poloprázdný. Nejkrásnější na tom je, že i pro hrstku lidí hráli do roztrhání těl (a hlasivek). Nyní je kapela opět v popředí pozornosti, album From Here v prvním týdnu po vydání vyšplhalo v UK až na 4. příčku albové hitparády. Nový repertoár je prostě silný. Vhodná doba k dalšímu setkání.