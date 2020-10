RECENZE: Rembrandt stále láká a inspiruje. Pražská výstava je toho jasným důkazem

PRAHA Výstava známého nizozemského malíře nabízí v Paláci Kinských více než stovku exponátů, otevřít by měla znovu po karanténě.

Jméno Rembrandt se stalo pojmem. Označuje jednoho z nejznámějších malířů všech dob, je symbolem výjimečnosti, přinášející neutuchající zájem o jeho dílo. Svědčí o tom pozornost, jakou budí tři sta padesát let po umělcově smrti výstava v Paláci Kinských. Den před dočasným uzavřením galerií z důvodu epidemie se na výstavu Rembrandt: Portrét člověka stálo v dešti téměř dvě hodiny. Národní galerie Praha (NGP) ve spolupráci s Wallraf-Richartz-Museem & Fondation Corboud v Kolíně nad Rýnem připravila expozici, která by mohla přilákat i Rembrandtovy zahraniční příznivce. Kvůli omezení turismu zněla ve frontě ale převážně čeština.

Výstavu s více než stovkou exponátů, na níž je od Rembrandta k vidění deset maleb a více než padesát prací na papíře, provází smůla. Kvůli koronaviru se jednání o zápůjčkách ze světových metropolí protáhla, zahájení se opozdilo o téměř půl roku. Nikdy u nás nebylo soustředěno tolik Rembrandtů pohromadě, bohužel je veřejnost měla možnost vidět necelé tři týdny. Nadějí pro neuspokojené zájemce je snad doba trvání výstavy do 31. ledna příštího roku.



Nedefinovatelné kouzlo

Kurátorsko-autorské trio Lucie Němečková, Blanka Kubíková a Anja K. Ševčík se soustředilo na Rembrandtovo největší mistrovství – portrétování. Pro instalaci byla vybrána díla, na nichž lze sledovat malířovo umění využívat šerosvit tak, aby obličeje modelů vyjadřovaly citová hnutí v co největší přirozenosti.

Ve snaze přinést komplexní pohled na Rembrandtovu tvorbu nevystavily kurátorky jeho malby, kresby a grafiky odděleně, ale v ucelených blocích. Ty doplňují díla Rembrandtových současníků i následovníků. Je zajímavé vidět jeden a tentýž námět ztvárněný několika technikami Rembrandtem i jinými tehdejšími autory. Vystaven je mimo jiné Jan Davidsz. de Heem, Jan Gillisz. van Vliet, Pieter Hermansz. Verelst, Willem Drost, Gerrit Dou a další.

Instalace má klasický ráz v podobě rozdělení Rembrandtova uměleckého života do nejdůležitějších etap. Značná pozornost je věnována období, kdy žil Rembrandt v rodném Leidenu a pracoval v úzkém kontaktu s přítelem, rovněž žákem Pietera Lastmana, Janem Lievensem. Oba, považováni za zázračné talenty, často využívali stejné modely. Několikrát to byla Rembrandtova matka, jejíž miniaturní podobizna, Rembrandtův lept z roku 1631, je nápadně podobná leptu Poprsí stařeny z profilu od Jana Lievense. Expozice prezentuje dostatek Lievensových děl, která snesou srovnání s Rembrandtem (vedle grafik olej Ostřič brků, Poprsí starého muže). Rembrandtovy obrazy však poskytují něco navíc. V Albertině to kdysi jeden z kurátorů nazval „nedefinovatelným kouzlem“. Rembrandt, stejně jako Goya, portrétované nepřikrášloval, důkazem toho je i podobizna Rembrandtovy ženy Saskie nebo Portrét mladé dívky, zřejmě umělcovy sestry Lysbeth. Pokud maloval akty, vybíral si nepěstěné muže a ženy z lidu, jimž zachovával reálnou podobu.

Rembrandt Harmensz. van Rijn (1606–1669) slavil úspěchy již za svého života, jako portrétista byl vyhledáván vlivnými měšťany Amsterodamu, poměrně brzy začal jeho služeb využívat také haagský dvůr. Umělcova vynalézavost pozměnit vzhled klientů, aby nevypadali uniformně, mu spolu s citem pro barvu a světlo přineslo úspěch i bohatství. Rembrandt nikdy nenamaloval vysoké fiží kolem krku stejně, neopakoval gesta rukou. V roce 1632 byl natolik slavný, že mohl signovat svá díla pouze jménem Rembrandt, stejně jako třeba Michelangelo. Grafické techniky si Rembrandt osvojil sám, věnoval se jim se stejným zaujetím jako malbě a časem si vytvořil svůj vlastní grafický styl. Expozice vystavuje i dílo Obřezání Krista (kolem roku 1625) považované za Rembrandtův vůbec první lept.

Mezi malbami vyniká olej Učenec ve studovně (1634), jediný Rembrandtův obraz, který vlastní pražská Národní galerie. Ta jej v roce 1945 převzala z Nostické obrazárny, pro niž ji kolem roku 1800 získal hrabě Fridrich Jan Nostic. Nezastíní ho ani slavný Portrét mladé dámy s vějířem z Metropolitního muzea v New Yorku, či Portrét Haesje Jacobsdr. van Cleyburg z Rijksmusea Amsterdam. Zajímavou paralelou k jediné Rembrandtově malbě z NG je vystavení plátna Astronom, k jehož vzniku se Ferdinand Bol zřejmě inspiroval „pražským“ Učencem ve studovně. Je potěšující, kolik grafik Rembrandta a děl jeho současníků i některých následovníků vlastní tuzemské galerie. V každé části výstavy, mapující některé Rembrandtovo období, se najdou ukázky z našich zdrojů. Majetkem NG je například i plátno nejoddanějšího Rembrandtova žáka Aerta de Geldera nazvané Vertumnus a Pomona. K obohacení výstavy přispěla Oblastní galerie v Liberci, Moravská galerie v Brně a další.

Černý samet v expozici

Architektonické řešení velkorysého projektu bylo rovněž svěřeno ženám. Lenka Míková a Anna Matoušková zvolily pro zvýraznění Rembrandtovy tvorby a její odlišení od děl ostatních autorů jako podklad černý samet. Černo-bílá kombinace sice není převratným nápadem, ale v Paláci Kinských svou službu účelně plní.

Poslední část, poukazující na Rembrandta jako na stálý zdroj inspirace a prezentující díla současných umělců, by možná někteří návštěvníci oželeli. Po zážitku z estetiky starých mistrů působí přechod k modernímu umění poněkud násilně, ačkoliv autorům nelze upřít jistou dávku invence. Většího efektu by dosáhli na samostatné výstavě, tady je jejich tvorba zbytečně v postavení Rembrandtova apendixu.