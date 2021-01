RECENZE: Suzanne Vega vzdala komorní poctu New Yorku

Nové album americké písničkářky Suzanne Vega je živé a jmenuje se An Evening of New York Songs and Stories. Skutečně přináší písně tak či onak inspirované New Yorkem.

Suzanne Vega sice z New Yorku přímo nepochází, narodila se v kalifornské Santa Monice, avšak její rodina se do metropole přestěhovala, když budoucí písničkářské hvězdě bylo dva a půl roku. I o tom vypráví mezi písničkami živé nahrávky, která byla natočena předloni na jaře při vystoupení Suzanne Vega v newyorském Café Carlyle ve čtvrti Upper East Side, ve které zpěvačka také vyrůstala.

New York a hudba

New York je světová metropole vší kultury a populární hudba není výjimkou. Jeho ulicemi pomyslně prošla velká část hudebních inovací za posledních sto let. Zdejší komunita zvaná Tin Pan Alley, k níž náležely osobnosti jako George Gershwin, Irving Berlin nebo Cole Porter vytvořila základ moderního popu v tzv. Velkém americkém zpěvníku. Zrodil se zde be bop, styl, který postavil doslova na hlavu jazz prvních dekád jeho vývoje.

Ve čtvrti Greenwich Village v 60. letech vyrostla celá zakladatelská generace amerických folkových písničkářů v čele s Bobem Dylanem a v téže dekádě položili ve Warholově newyorské Factory základ avantgardního rocku Velvet Underground. V 70. letech ve zdejších tančírnách vznikalo disco, jež mj. zrodilo globální megahvězdu Madonnu, v černých čtvrtích se formovaly šiky prvních hiphopových pionýrů a v klubech CBGB’s a Max’s Kansas City měly své ležení nejslavnější punkové, postpunkové a novovlnné kapely.

A tak bychom mohli pokračovat až dodnes. Takové město si prostě hudební pocty zaslouží. Ta, kterou vystřihla svým repertoárem Suzanne Vega, samozřejmě není zdaleka jediná, k prostředí „Velkého jablka“ se v písních obracejí různí autoři už bezmála sto let, ale právě tato písničkářka jej reflektuje s nevšedním vhledem, emocí a citlivostí.

Jako zamlada, jen zkušeněji

Přestože večer v Café Carlyle měl být tematický, Suzanne Vega se vlastně nemusela nijak extrémně snažit upravovat svůj program. Nešlo zde o písně, které by hovořily o New Yorku za každou cenu. Ano, máme zde i songy, které o osudové lásce k městu vyprávějí přímočaře, New York Is a Woman nebo New York Is My Destination.

Jsou tu takové, které autorka zasadila přímo do newyorských reálií, jako je Ludlow Street, pojmenovaná po módní ulici na Manhattanu. Anebo takové, které vyprávějí o lidech, s New Yorkem spojených, což je případ songu Frank and Ava, vyprávějícího o hořkosladkém vztahu slavného páru padesátých let, zpěváka Franka Sinatry a herečky Avy Gardnerové.

Jiné písně takto explicitní samozřejmě nejsou. Ale už tím, že Suzanne Vega v New Yorku vyrůstala a žije jsou prostě s tímto městem svázány, byť by to bylo jen v autorčině podvědomí při jejich vzniku.

Krásnou ozdobou koncertního repertoáru pak je jediná coververze programu, slavná píseň Lou Reeda Walk on the Wild Side. O Reedově vlivu Vega mluví i ve spojovací řeči a to, jak jeho hit interpretuje, svědčí o silném vztahu, který k této možná nejvýraznější rockové osobnosti spojené s New Yorkem má.

Sestava repertoáru je zajímavá zejména v tom, že nejvíce zpěvačka čerpá z alba Beauty & Crime z roku 2007, zpívá z něj pět písní, a pak ze svého eponymního debutu z roku 1985, odkud převzala čtyři písně - tedy víceméně z krajních bodů pomyslné úsečky svojí kariéry. Přičemž samozřejmě nechybějí ani dva její největší hity Luka a Tom’s Diner z alba Solitude Standing z roku 1987.

Krásná komorní aranžmá, ve kterých zpěvaččinu akustickou kytaru doplňuje týž nástroj v elektrickém provedení v rukou Gerryho Leonarda, baskytara Jeffa Allena a klávesy, často v klavírním rejstříku rozehrané Jamiem Edwardsem, pak korunuje skutečně prvotřídní zpěv. Suzanne Vega, která v červenci oslaví neuvěřitelné dvaašedesáté narozeniny, skutečně zpívá skoro jako na začátku své kariéry, jen o hodně zkušeněji.