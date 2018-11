RECENZE: Vdovy. Ženy, které už sebou nenechají orat

Kriminální film Vdovy, natočený na základě britské minisérie z počátku 80. let, vypráví o ženách, které se pokusí vymanit z dluhů po svých zločinných manželích vlastní výpravou za hranice zákona.

Snímek o spravedlivé loupeži je do značné míry výkladní skříní obrozeného Hollywoodu, který bude s respektem zobrazovat menšiny a ženy, předkládat jim motivující vzory a všeobecně posilovat žádoucí tendence ve společnosti. Natočil jej renomovaný režisér Steve McQueen, černý rodák z Londýna, jehož snímek 12 let v řetězech z roku 2013 získal tři Oscary. Ke spolupráci na adaptaci někdejší britské minisérie přizval Gillian Flynnovou, scenáristku filmu Zmizelá nebo minisérie o zhoubném dědictví amerického Jihu Ostré předměty.

Do kin doprovázejí Vdovy silná a uvědomělá prohlášení: „Vzpomínám si, jak jsem televizní show Lyndy La Plante Vdovy viděl, když mi bylo 13,“ vzpomíná McQueen. „To, že ty ženy dosáhly něčeho, o čem si nikdo nemyslel, že by byly schopné, ve mně zanechalo hluboký dojem, zejména v době, kdy mě v životě soudili stejným způsobem. O mnoho let později, když jsem poprvé přišel do Hollywoodu, jsem byl ohromen tím, kolik talentovaných hereček nepracovalo. Rozhodl jsem se, že poté, co jsem udělal film o otroctví, chci udělat film, který potáhnou ženy.“

Představitelka hlavní role Viola Davisová na festivalu v Torontu, kde měl snímek premiéru, zase uvedla, že Vdovy nejsou jen tak nějaká efektní kriminálka. „Je to o ženách, které získávají sílu, vzájemně se střetávají a musejí spolupracovat. Jaká je lepší metafora pro dnešní ženy?“

V příběhu přesazeném do současného Chicaga se tvůrci museli vypořádat s ještě vyššími nároky na správné vyznění, než jakým čelila původní minisérie. Místy to nepochybně nebylo snadné: například při konstrukci hlavní postavy. Ta musí být nevinná oběť dlouholetých čachrů svého manžela, zároveň žena uvyklá přepychu, jehož se nechce vzdát, do třetice vůdčí osobnost schopná zorganizovat náročnou loupež a navrch ještě žena s citem pro spravedlnost a veřejné blaho. V novém provedení se k tomu přidává, že je Veronica Rowlingsová černoška. Její zesnulý manžel-padouch přitom logicky zůstal bílý. Harry Rowlings (Liam Neeson) jako vůdce zločinecké party, která zahynula při poslední loupeži, nám symbolizuje minulost pod nadvládou bílého muže. Veroničino manželství s ním pak důvěřivost menšin, které se nechaly omámit a svázat nerovnou společenskou smlouvou. Veronica a Harry spolu měli krásného a inteligentního syna – tak by vypadal plod láskyplného soužití černých a bílých. Jenže takový smír byla jen iluze a mladíka zabily předsudky a brutalita bílých policistů.

Parta se dává dohromady

Někdejší britská sestava (tři bělošky, jedna černoška) se mění na dvě černošky, jednu Hispánku a bělošku. Než se pustí do společného díla (na samotnou loupež dojde vlastně až v závěru filmu), musí ženy projít procesem sebeuvědomění a proměny. Nejhlouběji zakleslá ve stereotypech je pochopitelně povrchní běloška s polskými kořeny Alice (Elizabeth Debická), jež pod vlivem matky vykonává profesi placené společnice. I ta se ale přerodí a dospěje k přesvědčení, že už sebou nenechá orat. Je však jasné, že právě Alici musí vstup do nové role nejvíc bolet.

Naopak téměř dokonalá je od počátku čtvrtá členka gangu, starostlivá matka, chůva a vrcholová sportovkyně, černoška Belle (Cynthia Erivová). Ta se přidá až poté, co z plánu vypadne jedna z vdov. V souvislosti s ní stojí za citaci výrok scenáristky Gillian Flynnové: „Mou nejoblíbenější částí v podobných filmech je, když se parta dává dohromady. To miluju.“ Dodejme, že by si vtom případě Gillian Flynnová určitě měla přečíst Rychlé šípy, protože přijetí Jindry Hojera je oproti začlenění Belle mezi vdovy skutečná lekce z přesvědčivosti. (Velkým důkazem scenáristické důslednosti není ani roztomilý pejsek, který doprovází hlavní postavu Veroniku Rowlingsovou na každém kroku, ovšem jen do chvíle, než splní svou historickou úlohu, pak už po něm není vidu ani slechu.)

Genderové hledisko má ve Vdovách zřetelnou převahu nad tím rasovým: je tu spousta opravdu zlých mužských padouchů, kteří jsou černí. Ale ti úplně nejhorší, nejpokrytečtější a nejodpovědnější za vše špatné jsou samozřejmě bílí v čele s rodinným klanem, který dlouhodobě ovládá místní radnici. Ti si samozřejmě nezaslouží žádné slitování a jejich případná smrt nemůže nikoho mrzet.

O schopnostech Stevea Mc Queena svědčí, že se na jeho film dá při tom všem pořád docela dobře dívat. Zda bude díky němu svět lepší, těžko říci. Možná ale budou i jeho zásluhou předpisově vyvážené oscarové nominace.