Remíza ve sporu o tantiémy. Smoljak dostane podíl z cimrmanovských her i honorář za hudební doprovod

PRAHA Žižkovské divadlo Járy Cimrmana zaplatí synovi herce, režiséra a scenáristy Ladislava Smoljaka Filipovi téměř 88 tisíc korun za hry fiktivního zneuznaného českého génia, které odehrálo v letech 2015 až 2017. Dalších 5000 korun Smoljak dostane za svůj hudební výkon v představení Posel z Liptákova. Strany se na tom v pondělí dohodly u pražského městského soudu, kde uzavřely smír.

Podle Smoljaka skončil spor remízou. Právní zástupce divadla František Vyskočil uvedl, že je se závěrem spokojen.

Filip Smoljak požadoval po divadlu zvýšení autorského podílu za hry svého otce. V této části mu soud vyhověl. Autorům přiřkl 14 místo původních 12 procent ze zisku z každé hry, kterou divadlo za žalované tři roky uvedlo. Podíl samotného Smoljaka vzrostl z 1,5 na 1,75 procenta. Výjimkami jsou představení Akt a Vyšetřování ztráty třídní knihy, z nichž první napsal pouze Zdeněk Svěrák a druhou pouze Smoljak, a tudíž jsou podíly jiné.

„Je to pouze zvýšení podílu pana Filipa Smoljaka, který to takto požadoval. Zdeněk Svěrák deklaroval, že on bude požadovat svůj podíl na 12 procentech. A pokud vím, takto se opakovaně vyjádřily i ostatní děti pana Ladislava Smoljaka,“ řekl po skončení jednání novinářům Vyskočil. Divadlo podle něj přistoupilo ke smíru proto, aby se spory netáhly ještě léta. Doufá v to, že se s Filipem Smoljakem dohodne i ohledně dalších sporů.

„Je to typická remíza. Já jsem zvyklý buď hodně prohrát, nebo hodně vyhrát,“ prohlásil Filip Smoljak. Soud podle něj potvrdil, že odměna vyplácená jeho otci za autorství her nebyla spravedlivá. Soud ale podle něj vůbec neřešil otázku odměn za práva režiséra či to, zda má divadlo na uvádění Cimrmanových představení licenci. Smoljak podle pondělního prohlášení soudce Filipa Lišky požadoval dohromady zhruba 700 tisíc korun.

Druhý autor her Svěrák ale v pondělí u soudu vypověděl, že on ani Smoljak neměl nikdy výhrady k tomu, aby se inscenace v Žižkovském divadle Járy Cimrmana hrála. Podle soudce to znamená, že se uváděla legálně. Svěrák se ohradil také proti požadavku na odměny za režii.

„Podstata toho sporu tkví v osobnosti žalobce Filipa Smoljaka,“ řekl novinářům po své výpovědi Svěrák. Až do smrti Ladislava Smoljaka rozhodovali oba spoluautoři vše ve shodě. Poté zůstali čtyři dědicové, jediný Filip Smoljak zastává názor, že podíl jeho otce byl nespravedlivý. „Ačkoli je majitel pouze osminy autorských práv, tak chce to divadlo řídit a hlavně chce víc peněz,“ prohlásil.

Svěrák na jednání uvedl, že měl dříve s Filipem Smoljakem vřelý vztah. „Teď je to vztah nedůvěrný a považuji ho za špatný,“ uvedl. Novinářům poté řekl, že ho to mrzí.

Smoljak vede ještě další spory. Loni v srpnu mu soud nepravomocně přiznal 58 tisíc korun a úroky od Supraphonu, který bez mužova souhlasu vydal limitovanou edici desek k 50. výročí Divadla Járy Cimrmana. Smoljak požadoval 100 tisíc korun.