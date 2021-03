Román o pandemii nikdo nechce. Britský spisovatel si dal za cíl nechat se odmítnout všemi nakladateli

LONDÝN Britský spisovatel Shed Simove napsal pandemický román Alpha Male (Alfa samec), který ale nikdo nechtěl vydat. Simove si řekl, že obrátí špatné v dobré a proslavil se tím, že se chce nechat odmítnout od všech nakladatelů na ostrovech. Postup popisuje na svých webových stránkách.

Spisovatel Shed Simove několik let připravoval svůj román Alpha Male o světě, ve kterém neznámý virus zabije všechny muže až na jednoho. Nakonec se ho rozhodl vydat v tu nejméně vhodnou dobu - během skutečné virové pandemie. Alespoň tak Simove obhajuje neúspěch knihy, kterou odmítlo vydat již 400 nakladatelů po celé Británii.

Simove se ale nenechal odradit a místo toho si založil webovou stránku, kam pečlivě zapisuje každé odmítnutí i s detaily o konkrétních důvodech, proč ten který nakladatel knihu nepřijal. Spisovatelův nový životní cíl je nechat se odmítnout úplně každým nakladatelem na Britských ostrovech. „Nepřestanu, dokud neuslyším verdikt od každého nakladatele,“ píše spisovatel na svých stránkách.

Nutno říct, že Shed Simove je vlastně spíše komikem než spisovatelem. V roce 2011 například vydal knihu What Every Man Thinks About Apart From Sex (Na co kromě sexu muži myslí), svazek s dvěma stovkami prázdných stránek. Šlo o bestseller.