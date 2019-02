Rozmarný Bůh a zoufalý úředníček. V seriálu Nebe s.r.o. excelují Buscemi a Radcliffe

NEBE Bůh se chce jen válet a rozhodne se zničit celý svět. Zabránit tomu může jedině to, že se do sebe musí zamilovat párek těch největších podivínů na planetě. Komediální seriál Nebe s.r.o. (Miracle Workers) láká na herecké obsazení a laskavý humor. Seriál měl světovou premiéru 12. února.

Craig (Daniel Radcliffe) je úředníček v nebeském oddělení vyslyšených modliteb. Nemá absolutně žádné ambice a vlastně ani přátele. Vyslyší většinou jen ty modlitby, které obnášejí nalezení ztracených klíčů nebo rukavic (Craig totiž miluje rukavice). K jeho smůle je ale do jeho oddělení přiřazena Eliza (Geraldine Viswanathanová), která má naopak ambice až příliš veliké.



Právě včas, protože rozmarný Bůh (Steve Buscemi) se totiž rozhodl, že zničí celé lidstvo. Chce mít totiž pokoj od starostí. Eliza s Craigem se v zoufalé snaze vše zachránit s Bohem vsadí - pokud zařídí, aby se do sebe dvě konkrétní osoby zamilovaly, svět zůstane ušetřen. To bude ale pořádně těžký oříšek, protože Laura (Sasha Compére) a Sam (Jon Bass) jsou podivíni k pohledání. Do konce světa zbývá čtrnáct dní a hodiny tikají...

Komediální seriál Nebe s.r.o. má na svědomí Simon Rich (Muž hledá ženu, Simpsonovi). Rich je také autorem úspěšné knižní předlohy What in the God´s name (česky kniha nevyšla).