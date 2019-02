Víte, jak daleko je Roklinka od Mordoru? Seriálový Pán prstenů se prezentuje interaktivní mapou

STŘEDOZEMĚ Nejdražší televizní seriál všech dob o sobě dává vědět. Společnost Amazon vypustila na internet interaktivní mapu Tolkienovy Středozemě. Ačkoliv Amazon drží detaily seriálu přísně pod pokličkou, z mapy se dá usoudit alespoň jeho přibližné časové zařazení. Diváci se do Středozemě vrátí nejspíše až v roce 2021.

Společnost Amazon zveřejnila mapu na svém Twitteru. V prvním příspěvku šlo jen o statický obrázek, ale již druhý příspěvek obsahoval odkaz na samotnou mapu, kterou mohou fanoušci dle libosti prozkoumávat. Mapa sama o sobě žádné údaje neobsahuje, ale ti největší z Tolkienových fanoušků si dali práci a porovnávali údaje na mapě s Tolkienovskou historií Středozemě.





Usoudili tedy, že nový seriál se bude odehrávat na počátku či v polovině takzvaného Třetího věku. Temný hvozd (Mirkwood) je totiž na mapě uveden ještě jako Rhovanion. Východní kus ho chybí, což je výsledek takzvanéno Východního úvazu (East Bight), kdy muži ze severu na začátku Třetího věku část lesa pokáceli. Tím se vyvrací spekulace o tom, že bude seriál adaptovat Tolkienův Silmarillion, který se odehrává o mnoho dříve.

Dříve se spekulovalo také o tom, že se seriál zaměří na mládí hraničáře a pozdějšího krále Gondoru Aragorna. Toho si ve filmové trilogii zahrál Viggo Mortensen. I to se ale nyní jeví jako nepravděpodobné. Na mapě je totiž uvedeno království Calenardhon. Z toho se později stane Rohan. Aragorn se nicméně narodil zhruba 400 let po vzniku Rohanu, takže seriál bude nejspíše zasazen do dřívější doby. Zkrátka někde mezi Silmarillionem a Aragornem.

Hobiti nemají hluboko do kapsy

V dubnu 2018 unikla na veřejnost zpráva od Amazonu, která počítá s tím, že celkový rozpočet seriálu (to ale i včetně částky za koupená práva) bude okolo jedné miliardy dolarů (zhruba 20,66 miliard korun). S tímto rozpočtem by šlo opravdu o nejdražší seriál všech dob. Pro porovnání - osmá série Hry o trůny, nejdražší plánovaná, bude mít šest epizoda u každé z nich se počítá s rozpočtem zhruba 15 milionů dolarů. Amazon má podle informací práva na pět sérií seriálu a jedno vedlejší dílko (spin-off).

Počítá se s tím, že by se na projektu měl podílet režisér Peter Jackson, nejspíše jako výkonný producent. To je údajně možné ale jen díky tomu, že v listopadu 2017 přestal Tolkeinovu pozůstalost spravovat spisovatelův třiadevadesátiletý syn Christopher. Ten je známým puristou, co se týče děl svého otce, a Jacksona k seriálu připustit nechtěl, protože se jeho filmy výrazně odlišovaly od knižní předlohy. Faktem ale zůstává, že Jacksonova filmová trilogie Pán prstenů si odnesla celkem sedmnáct Oscarů a slavila úspěch u diváků i kritiky.