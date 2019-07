Seriálový Pán prstenů se blíží. První oznámenou herečkou je Markella Kavenaghová

Chystaný seriál ze světa Pána prstenů ještě nemá dané datum premiéry, ale rychle se blíží. O tom svědčí na veřejnost postupně pronikající informace. Po režisérovi tu máme i první z hereček. Zatím nepojmenovaný seriál, který se bude odehrávat dlouho před dějem filmové trilogie Pán Prstenů režiséra Petera Jacksona, by měl být nejdražším televizním dílem všech dob.

První oznámenou herečkou pro chystaný nejdražší seriál všech dob je mladičká Australanka Markella Kavenaghová. Podle serveru Variety bude hrát postavu jménem Tyra. Známá je předvším rolí Cindy z australského seriálu Romper Stomper (2018). Hrála ale i v seriálech The Cry (2017) nebo Picnic at Hanging Rock (2018)



Začátkem čevence bylo oznámeno, že do režisérského křesla několika usedne Juan Antonio Bayona. Ten není v Hollywoodu neznámým jménem. Na kontě má filmy jako vynikající horor Sirotčinec (2007), katastrofické drama Nic nás nerozdělí (2012) a celovečerní pohádku Volání netvora: Příběh života(2016). Ve svém posledním (a nejznámějším) filmu Jurský svět: Zánik říše dokázal, že umí pracovat s umělými efekty a sestavit velkolepou podívanou.

„J. R. R. Tolkien napsal jeden z nejneobyčejnějších a nejinspirativnějších příběhů všech dob. Nemohu se dočkat, až vezmu diváky na prohlídku Středozemě a ukážu jim divy Druhého věku v příběhu, který si doposud nemohli ani přečíst,“ napsal Bayona na svůj Twitter.

Tak kdy tedy?

Dlouhou dobu se spekulovalo o tom, do které doby bude seriál zasazen. Bayona ve svém příspěvku potvrdil, že do takzvaného Druhého věku (Second Age), ale spekulovalo se i o Třetím věku. Tomu nasvědčovala i mapa, kterou společnost Amazon uveřejnila v únoru na sociálních sítích. Zajímavý byl postup, kterým fanoušci dobu zasazení seriálu odhadovali, ačkoliv se jejich předpoklady ukázaly jako mylné.

Temný hvozd (Mirkwood) je totiž na mapě uveden ještě jako Rhovanion. Východní kus ho chybí, což je výsledek takzvanéno Východního úvazu (East Bight), kdy muži ze severu na začátku Třetího věku část lesa pokáceli. V tomto případě je tedy zajímavé zasazení do Druhého věku, neboť tento údaj by na mapě vůbec neměl být. Je tedy dost možné, že seriál „tolkienovské puristy“ příliš těšit nebude.

Trpasličí zlato

V dubnu 2018 unikla na veřejnost zpráva od Amazonu, která počítá s tím, že celkový rozpočet seriálu (to ale i včetně částky za koupená práva) bude okolo jedné miliardy dolarů (zhruba 22,53 miliard korun). S tímto rozpočtem by šlo opravdu o nejdražší seriál všech dob. Pro porovnání - osmá série Hry o trůny, nejdražší ze všech sérií, měla šest epizod a u každé z nich se odhadoval rozpočet zhruba 15 milionů dolarů. Amazon má podle informací práva na pět sérií seriálu a jedno vedlejší dílo (spin-off).

Na projektu se nakonec nepodílí režisér Peter Jackson, autor trilogií Hobit a Pán prstenů. Faktem ale zůstává, že právě Jacksonova filmová trilogie Pán prstenů Tolkienův svět představila širšímu publiku. Odnesla si celkem sedmnáct Oscarů a slavila úspěch u diváků i kritiky.