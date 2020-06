Sestry Válovy v industriálu. Výstava v prostředí bývalých šroubáren nepůsobí jako hříčka náhody

LIBČICE NAD VLTAVOU Když se řekne „sestry Válovy“, lidé většinou vědí, oč jde. Jitka a Květa Válovy toho měly společného víc, než bývá u dvojčat zvykem.

Nejenom že sdílely zájem o malířství a vystudovaly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u Emila Filly, ale obě se nikdy nevdaly a celý život strávily v Kladně, kde se roku 1922 narodily. V jednom domě, kde měly ateliéry. Květa zemřela v září 1998, Jitka v březnu 2011. Již dva roky slouží „Dům Válovek“ veřejnosti. Ale to není zdaleka vše.

Sestry Válovy dokládají, jak mohl umělec projít érou totality, aniž by sklouzl do služebnosti režimu, aniž by slevil z vlastní nezávislosti, ba tvrdohlavosti. Z jisté nekonformnosti ve smyslu výtvarném i společenském. Nejde o to, že by umělec musel být programový solitér zakládající si image na tom, že tvoří a žije mimo hlavní proud. Jde spíše o to, že si do tvorby a života „nenechá kecat“. Právě to je případ sester Válových. Přesvědčit se o tom lze na výstavě Z domácího archivu v zajímavém prostředí Uhelného mlýna. Je to budova v bývalých šroubárnách v Libčicích nad Vltavou, jež byla citlivě zrekonstruována na ukázku toho, čemu se říká industriál. Roku 2013 ten projekt získal Národní cenu za architekturu.

Módním jazykem by se dalo napsat, že expozice sester Válových v industriálu je cosi jako „výstava s příběhem“. Ale to pozná každý, kdo tam zavítá: stačí jet 25 minut vlakem z Masarykova nádraží v Praze nebo autobusem do Máslovic na pravém břehu Vltavy, sejít k řece a překonat ji přívozem. Tak či tak, návštěvník vnímá nejen samotnou expozici, tedy obrazy a kresby, ale i prostředí, které je obklopuje, ba i širší okolí tvořené městysem v kaňonu Vltavy.

Díla sester Válových jsou šířeji známa již delší čas. Hlavně od velké výstavy v roce 2000 v Národní galerii. Nepůsobí tedy jako objev, jejich expresivní, ba i hrubší ladění k nim prostě patří. Souvisí i s místem a dobou, v nichž sestry žily.

Třeba s tím, že za války byly totálně nasazeny do kladenských hutí (Poldovka), kde čerpaly inspiraci z postav ocelářů. Nebo s tím, že profesor Filla prý posílal své studenty kreslit na jatka. Tak to říká kurátorka výstavy na komentované prohlídce. Jisté je, že kresby býků najdete mezi exponáty.

Místo továren galerie

Ano, výstava děl dvou sester-malířek z ocelářského Kladna v prostředí bývalých šroubáren nepůsobí jako hříčka náhody. Spíše vyvolává pocit, že je tam doma. Trend industriálu, přeměny bývalých továren v prostory pro výstavy i jiné účely, se šíří. Po bok již déle zavedených značek (Egon Schiele Art Centrum v bývalém pivovaru v Českém Krumlově či Centrum současného umění DOX v bývalé továrně v pražských Holešovicích) se nyní staví vysočanská Pragovka, zóna pro umění 8smička v Humpolci či právě Uhelný mlýn v Libčicích.

Architektonicky jde o zdařilé i oceňované projekty. Ale z hlediska „kulturního provozu“, programového zaměření či orientace je nelze házet do jednoho pytle.

Zatímco Pragovka se profiluje alternativně (lze říci, že její srdce bije nalevo) a Humpolečtí vsadili na regionální zájem (kraj Vysočina), Libčice jako by trochu tápaly. Nicméně z areálu čiší korporátní kultura vítězů globalizace či hipsterů.

Napoví to už web http://arto.to. Nabízí komentované prohlídky výstavy každou středu, sobotu a neděli od 14 hodin. Chcete-li však vědět více, dozvíte se: „Pro aktuální informace s programem sledujte naše sociální sítě.“ A venkovní cedule ohlašuje: „Uhelný mlýn. Showroom Gubi. Arto.to galerie. Loft.“ Jak by tomu rozuměly sestry Válovy?