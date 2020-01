Skandál na Scandi. Milostný románek se sotva dospělým nevlastním synem

Přehlídka severských filmů Scandi představí v Praze a dalších městech hrané filmy i dokumenty, dramata i thrillery a celou sekci věnovanou „ženám na válečné stezce“. Do té spadá i zahajovací film Srdcová královna, který získal cenu diváků na festivalu Sundance.

Kdyby se v některém internetovém magazínu věnovaném lidové psychologii objevil takovýto dotaz: „Začala jsem si milostný románek se sotva dospělým nevlastním synem, který se k nám právě přistěhoval. Myslíte, že je to dobrý nápad?“, patrně by většina čtenářek měla celkem jasno o odpovědi. Pokud by však někdo přece jen potřeboval vysvětlit, proč přesně není dobré takovou touhu realizovat, je tu pro něj film, který natočila dánsko-egyptská režisérka May el-Toukhyová a v němž ústřední postavu ztvárnila vynikající dánská herečka Trine Dyrholmová.

SCANDI Přehlídka severských filmů Scandi, od 9. do 12. 1. v Praze (kina Lucerna, Edison, Evald a Atlas), Plzni, Brně, Ostravě, Olomouci a Veselí nad Moravou

Hraje Anne, matku dvou školou povinných dcer, do jejíž rodiny se přistěhuje nevlastní syn Gustav. Ten má problémy se školní docházkou a jeho vlastní matka jej chce poslat do internátu, otec Peter však chce zkusit přijmout Gustava do své nové rodiny. Anne se ve svém profesním životě právničky stará o slabé a utiskované: mladistvé oběti znásilnění či domácího násilí. I proto má zřejmě pochopení pro mladého muže se spoustou problémů, kterému chce zprvu upřímně pomoci. Potom ovšem podlehne pokušení dokázat si, že ještě není stará, a problém je na světě.



Trine Dyrholmová předvádí v rámci svěřeného úkolu celkem obdivuhodný výkon, mimo jiné i v milostných scénách, které neváhají zobrazit i to, co je stále ještě obvyklejší zahlédnout spíše na internetových stránkách pro dospělé, kde je ostatně doma i ústřední zápletka tohoto snímku. Srdcová královna však doopravdy začíná tam, kde pochybná zábava končí: když se věc provalí a oba účastníci se s tím musejí nějak popasovat. Tady se ukazuje propastný rozdíl mezi Gustavovou mladistvou křehkostí a Anniným dospělým pragmatismem. Nerovnost a patologičnost nedovoleného vztahu, před kterými mohli účastníci zavírat oči, vystupuje nejpozději v této fázi fatálně na povrch. Srdcová královna je nepochybně cenná v tom, že ukazuje téma sexuálního predátorství v širším významu a mimo obvyklé genderové role. Do úplné psychologické přesvědčivosti ale příběhu přece jen ještě kus chybí.

Ženy, které se nestydí

Do sekce Ženy na válečné stezce patří v rámci přehlídky Scandi třeba také dánský dokument Pěkně tučná sebeláska, který sleduje aktivistky „tlustého“ hnutí ve skandinávských zemích. „Film o ženách, které se o sobě nestydí říct, že jsou tlusté, přináší revoluci do konvenčního pohledu na krásu, zpochybňuje kosmetické standardy a podporuje pozitivní přístup k lidskému tělu, ať je jakékoliv,“ láká anotace snímku.

Mimo tuto sekci nabízí Scandi například temný thriller o masovém vrahovi a největším justičním skandálu v dějinách Švédska Dokonalý pacient. Vypráví o reportérovi Hannesi Rastamovi, který se po léta snažil proti vůli systému prokázat nevinu Thomase Quicka, odsouzeného k doživotnímu vězení na psychiatrii.

Scandi uvede také novinku norského režiséra Hanse Pettera Molanda Jít krást koně v hlavní roli se Stellanem Skarsgardem. Na programu je též jeden z nejvýraznějších dánských filmů loňského roku Vidíš měsíc, Danieli, vyprávějící skutečný příběh fotoreportéra, který byl v roce 2013 zajat a 398 dní držen v zajetí teroristickou organizací bojovníků Islámského státu. Film sleduje Danielův boj o přežití v zajetí i hrůzu, kterou prožívala Danielova rodina v Dánsku, snažící se vyrovnat se strachem, že už nikdy neuvidí svého syna naživu.