Spisovatel s máslem na hlavě. Neil Gaiman letěl přes celý svět a porušil přísnou karanténu

„Ahoj ze Skotska, kde jsem sám ve venkovské karanténně,“ napsal spisovatel na svůj blog. A začala mela. Ostrov totiž drží politiku přísné izolace, kdy jsou od návštěvy odrazování i sami Skoti, kteří mají na Skye své chaty a letní sídla.

Ian Blackford, člen britského parlamentu za ostrov Skye, prohlásil, že Gaimanova cesta je nepřípustná. „Co se to teď děje s lidmi, že si myslí, že během izolace mohou přicestovat z druhé půlky světa? Tím pak ohrozí místní obyvatele nákazou, kterou mohli nabrat kdykoliv po cestě,“ prohlásil.

Neil Gaiman má hned několik sídel. Oficiálně žije ve městě Woodstock nedaleko New Yorku. Už nějakou dobu ale přebýval se svou manželkou, známou zpěvačkou Amandou Palmerovou, a jejich čtyřletým synem Ashem na Novém Zélandu. Před čtrnácti dny je ale opustil, když se, jak píše na svém blogu, rodina dohodla, že stráví nějaký čas odděleně.

Letní sídlo na skotském ostrově Skye vlastní Gaiman už přes deset let. Spisovatel již dříve ostrov označil za své nejoblíbenější místo na planetě. Svým internetovým kritikům vzkázal, že je v Británii řádným plátcem daní a ze své rezidence takřka nevylézá. „Je to můj domov. Všichni máme přece povoleno jet domů. Pak jsem se navíc na dva týdny izoloval. Žádnou karanténu jsem neporušil,“ vzkázal.

It's my primary residence. I'm a UK taxpayer and I'm on the voting rolls here. And I'm, obviously, staying put.