Svět funguje jako soulad základních čtyř elementů, myslí si spisovatelka a producentka Zora Cejnková

PRAHA Jak se například rodí mléko v supermarketu? Zvídavým dětem je určena debutová kniha Elementi spisovatelky Zory Cejnkové. V rozhovoru se serverem Lidovky.cz se kromě samotné knihy promluvila i o současném stavu kultury, výchově dětí během pandemie a nesmrtelnosti dobrodružství.

Lidovky: Proč jste si pro svou prvotinu vybrala dětskou knihu?Asi před pěti lety mě oslovil producent Michal Podhradský s tím, že by rád, abych pro něj vyvinula a napsala animovaný seriál pro děti, který by je akční dějovou formou seznámil s moderním světem. Měl představu, že by to mělo být takové současné „Už vím proč“. Představit dětem, jak fungují docela obyčejné věci, které nám dospělým nepřijdou zajímavé, ale pro děti jsou fascinující. Třeba odkud se bere elektřina nebo voda v koupelně? Proč nepadají letadla z nebe, když ostatní věci k zemi padají?

Mně ten nápad zaujal, a tak jsem si uvařila dobré kafe a sedla si na zahradu. No a pak zasvítilo slunce, zavál vítr, spadlo pár kapek deště. A mě napadl princip zemských elementů. Vždyť vnímání světa, tak jak jej viděli naši dávní předkové - jako soulad všech čtyř základních elementů, funguje, je živoucí a dává prostor pro silné charaktery a děj, který bude děti bavit. A tak se „narodila“ Gaia, Element země, Rio, Element vody, Fogo, Element ohně a Feng, Element vzduchu.

K nim jsem přidala hlavní postavu zvídavé Julie, jejímž předobrazem je moje vlastní dcera. A pak začaly postupně vznikat jednotlivé příběhy. Jako první jsem napsala Dobrodružství v potrubí. Je o zdánlivě jednoduché věci, odkud se v koupelně bere voda. Tento fakt Elementi promění v nevídané dobrodružství, protože Julie se díky jejich moci a kouzlům dostane tam, kam se žádné jiné dítě nedostane.



Na základním vývoji seriálu jsme pracovali několik let, trvá to dlouho, ale je pravda, že jsem mezitím napsala a natočila pro Českou televizi projekt Dovolená v protektorátu a hned poté Dovolená v éře páry. Když jsem konečně dokončila „éru páry“, cítila jsem, že potřebuji pauzu. Cítila jsem se, poprvé v životě, opravdu na pokraji sil. A tak jsem si jednoho dne prostě sedla za stůl a začala jsem psát. Elementi mi vrátili energii. Ponořila jsem se do světa fantazie a bylo mi skvěle. Třináct příběhů, které jsem napsala pro knížku, navíc výrazně posunulo vpřed koncepci vyprávění a dramaturgii seriálu. A podařilo se také dokončit vizuální koncepci Elementů, což je zásadní pro to, aby producent mohl oslovovat koproducenty v zahraničí.

Lidovky: Seriál bude mít tedy více příběhů?

Pro knihu je dvanáct příběhů, seriál by jich měl mít dvacet šest.

Lidovky: Máte zkušenost s velkými televizními projekty, ale jak se třeba spolupracuje na knize s ilustrátorkou? V tomto případě s Jitkou Petrovou.

S Jitkou jsme prošly dlouhou cestu vzájemného poznání i vývoje Elementů. Projekt už běží nějakou dobu a Jitka mezitím přišla s několika koncepty. Je velmi zkušená výtvarnice – ilustrovala řadu dětských knih a dělala i večerníček Kokoškovi na cestách. Trochu jsme ale stejně válčily s podobou samotných elementů. Nejsou to skutečné postavy, ale zároveň nejsou ani postavami pohádkovými. Nějakou dobu trvalo, než se nám povedlo najít jejich správnou podobu.

Lidovky: Říkala jste, že jste se u hlavní hrdinky inspirovala vlastní dcerou. Máte od ní ohlasy na knihu?

Když jsem knihu psala, tak jsem jí ty příběhy vyprávěla. Teď jí je musím stále dokola číst. Její oblíbený příběh je „Rodí se mléko v supermarketu?“, protože tam krávy vstoupí do stávky a nechtějí dát mléko... Má kniha není typické první čtení, ale je určena spíše k tomu, aby ji rodiče dětem četli. Kniha je koneckonců i celkem dlouhá, plná ilustrací (190 stran, pozn. red.). Snažila jsem se příběhy koncipovat tak, aby odpovídaly stopáži zhruba jedenáctiminutové epizody připravovaného animovaného seriálu.

Lidovky: Už víte, jak si kniha vede?

Byla jsem trochu nešťastná, když mi nakladatelství řeklo, že chce knihu vydat letos pátého března. Bylo jasné, že dojde na druhý lockdown. Říkala jsem si, jak v těchto podmínkách oslovíme čtenáře? Nemohli jsme uspořádat žádný křest, autogramiádu nebo veřejné představení knihy. Proto mě potěšilo, když jsem nedávno otevřela web olomouckého knihkupectví Zlatá velryba, specializovaného na dětské knihy. Elementi byli mezi nejprodávanějšími tituly. Konkrétní čísla ale nemám žádná. Dětské knihy jsou ale zboží s dlouhou trvanlivostí, dlouho vydrží na pultech. Takže jsem optimistka.

Lidovky: Velké téma dnešní doby je výchova dětí během pandemie. Jak to zvládáte?

Vychovávat děti v době pandemie snad ani nelze. Spíš je motivovat. Mám dvě děti, kromě dcery mám i staršího syna v pubertě, takže každý z nich potřebuje jiný přístup. Snažila jsem se jim zachovat běžný režim dne, jak byli zvyklí. Před školou se nasnídat a převléknout se k online výuce. Odpolední aktivita venku. Zdání běhu dne, jak jsme zvyklí, je důležité. Hlavní je, aby děti stále neseděly u počítačů. Shrnula bych to tak, že pandemie je velmi těžký čas zejména pro pracující matky menších školáků.

Lidovky: Co Vaše děti jinak čtou?

Dnešní děti obecně vůbec nebere to, co jsme četli my. Já milovala mayovky a verneovky. To už děti dneska nezajímá. Dobrodružství ale funguje vždy. Jules Verne a nějaká raketa na Měsíc, to není pro dnešní děti vůbec nic vzrušujícího. Pokud příběh mluví o světě, který dětem nic neříká, přijde jim „starý“, tak je nezajímá.

Lidovky: Na děti teď cílí celý segment dětských knížek, který se točí okolo populárních youtuberů nebo videoher. Myslíte si, že to je v rozporu s tím tradičním dobrodružstvím?

Já si myslím, že je to právě naopak. Fakt, že se vytvoří počítačová hra ke knize znamená, že o ten příběh je zájem a že výchozí příběh není plochý, že má více dimenzí, se kterými se dá narativně pracovat. To mi vždy přišlo jako známka kvalitního produktu. Knihy by děti měly těšit. Pokud se ze čtení stane hraní hry, tak na tom není nic špatného. Literatura se vyvíjí, stejně jako náš svět. Jakýkoliv způsob, jak k dětem dostat příběhy, je dobrý.

Lidovky: Děti se také vrací k básním. Mohou za to hlavně sociální sítě, kde se objevila generace mladých básníků, takzvaných instapoetů.

Pro mě jsou básní dneška texty písní, ať je to pop, rock, folk, rap atakdále. To jsou básně dneška, a lidi je milují. Člověk potřebuje poezii, ale dnešní lidé si masově nekupují básně jako v době romantismu, ale vnímají poezii každodenně přes písně. Podívejte se třeba na rap – je to protestsong, poezie ulice. To je poezie, která mluví k dnešku, oslovuje třeba mého čtrnáctiletého syna. Jsou písně, které jsou populární rok, ale ty „perličky na dně“ zůstávají s námi stále. Tak je to se vším v tvorbě včetně básní.

Lidovky: Elementi jsou vaše prvotina. Nezačalo Vás to psaní bavit víc než práce v televizi?

Já nikdy v televizi „nepracovala“, točím pro televizi. To je rozdíl. Beru psaní jako plnohodnotný doplněk mé filmařské práce. Psaní má tu výhodu, že mi do něj nikdo nemluví. V zásadě vše, co je v Elementech napsané, mi jde z duše. V audiovizuální tvorbě je to složitější. Producent do natáčení investuje vysoké částky, a proto pochopitelně do filmové práce také mluví. A poslední dobou do toho tvůrčího procesu, který je sám o sobě složitý, mluví čím dál víc lidí. A ti lidé mají různou profesní úroveň.

Jako autor musím hájit svůj koncept, ale zároveň musím respektovat přání dramaturga a producenta. Je to někdy skutečně těžké skloubit, protože zájmem všech musí být jedině kvalita výsledného díla. A někdy to každá strana vidí jinak. O to větší radost mám, když mohu spolupracovat s velkými profesionály mezi dramaturgy a producenty. To je vždycky, i přes dramatické situace ve střižně, nakonec velká radost.

Lidovky: Jak vnímáte stav české kultury během pandemie?

Kultura jako taková teď neexistuje, jede z archivu. Nyní se pokouším podat žádost o covidový příspěvek pro autory, přičemž vůbec netuším, jestli nějaký dostanu. Pomoc přišla velmi pozdě. Já jsem tak nějak vždycky mimo všechny tabulky, třeba přijdu do banky a když úředníci zjistí, že jsem umělec, propadají lehké panice. Stejně se k nám autorům podle mě chová i stát.

Padl mi jeden velký zahraniční projekt. Jiné projekty se kvůli covidu ani nerozběhly. Všichni vyčkávají a měsíce tečou. Osobně mám pocit ztracenosti. Někdy se sama sebe ptám, k čemu platím daně, protože jsem od státu nedostala vůbec nic.

Ti, kdo řídí náš stát, myslí v prapodivných kategoriích jako z 19. století, že jedině a jedině průmysl je základ státního příjmu a že kultura je taková třešnička na dortu. Že je zbytná, že ji tak nutně nepotřebujeme. Tohle je naprostý přežitek a myšlení dob minulých. Dnešní postmoderní svět funguje mnohem komplexněji a kultura, dobře vedená, generuje do státního rozpočtu dost peněz. A bohužel, pocit zbytnosti kultury tito „kapitáni průmyslu“ šíří mezi veřejnost, takže mnohdy naši spoluobčané věří tomu, že kultura peníze státu bere a nic zpět nedává.

Lidovky: Myslíte si, že se z toho kultura dostane nepoškozená, nebo že se změní?

Neumím věštit z křišťálové koule. Lidstvo bez kultury nemůže existovat. Mnoho lidí v kultuře v posledním roce hledá nové cesty realizace v online světě. Kultura přijala možnosti, které dnešní technologie nabízí. Jistým způsobem se upgradovala. To je tak vše, co k tomu dokážu říct.

Lidovky: Píšete něco nového?

Chystám knihu, ano. Bude pro děti starší jedenácti let. Mělo by jít o něco na pomezí sci-fi a fantasy. Myslím, že mám docela zajímavý nápad. Už mě svrbí prsty, těším se, až zase zasednu k prázdné stránce.