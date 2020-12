Tak silný podzim česká hudební scéna dlouho nezažila

Hudební scéna je jedním z odvětví, která odnesla letošní tragický rok pro nejen českou kulturu nejvíce. Jako zázrakem byl ale konec roku nebývale úrodný na mimořádně kvalitní česká alba. Přinášíme těsně předvánoční výběr těch nejpozoruhodnějších.

Lze se jen dohadovat, nakolik jarní lockdown a následné omezení koncertního provozu v létě přispěly k tomu, že hudebníci měli možnost víc se soustředit na novou tvorbu. Pokud by tomu tak bylo, mohli bychom koronaviru přičíst alespoň jeden drobný kladný bod.

Na druhou stranu je samozřejmě otázka, zda by muzikanti (plus celý hudební obor se všemi návaznými profesemi) nevyměnili onen „klid na práci“ za možnost běžného provozu, tedy koncertování a ježdění po festivalech. Plus je pochopitelně nutno mít na paměti, že zdaleka ne všechna alba, o nichž bude řeč, jsou výsledkem jenom jarní práce - některá se postupně nahrávala mnohem delší dobu a natáčený materiál také nevznikl ze dne na den.

Album roku?

Albem, o kterém se mluví asi nejvíc, a patrně ještě mluvit bude, nahrála Lenka Dusilová pod názvem Řeka (vyd. Animal Music). Zpěvačka a autorka se vrátila k nahrávání po několika letech. Koncertně za poslední dobu zdomácněla na pódiích jako sólová solitérka jen s kytarou a elektronikou, již se naučila mistrně ovládat.

Album je ale výsledkem blízké kooperace tří osobností - vedle Dusilové dvou producentů, kteří přicházejí každý z úplně jiného prostředí, Petra Ostrouchova, jehož doménou jsou žánry jako americana či folkrock a pozici vydavatele i producenta má dlouhodobě také v jazzu, a odborníka na elektroniku Aid Kida.

Trojice přizvala do studia doslova zástup instrumentalistů, kterým se výtečně podařilo zhmotnit nejen hudební a zvukovou, ale podpořit i textovou vizi Lenky Dusilové. Album Řeka je dosti potemnělé, nechybí mu ale katarze.

Zpěvačka jím učinila podstatný krok ve své kariéře a bylo by skutečně s podivem, kdyby to nezohlednila kolegia, udělující české hudební ceny. Ostatně, na cenu kritiků Apollo je Řeka již nominována a dovolme si předpovědět, že je nepravděpodobné, že by se jméno Lenky Dusilové neobjevilo také v nominacích na Cenu Anděl.

Nadstylovost vede

Skvělé album Archa písničkářské legendy Dagmar Voňkové má s Řekou Lenky Dusilové společného nejen vydavatele, ale také řadu muzikantů, kteří se na dva roky staré živé nahrávce z Divadla Archa podíleli. Voňková ve spolupráci s víc než o generaci mladšími hudebníky dokládá svoji výjimečnost na naší scéně a vliv, který její tvorba má na různé žánry, sahající daleko za český folk, kam je spíš ze zvyku řazena.

Ostatně, „silný český podzim“ byl úrodný na alba umělců, kteří překračují škatulky, do nichž jsou často uměle uzavíráni. Už zkraje podzimu například vydal druhou desku Potom brněnský písničkář Jan Fic. Jednomu z velkých objevů posledních let byla dána nálepka bluesmana, jeho album produkované Martinem E. Kyšperským z kapely Květy je ale vysloveně nadstylové a především nesmírně autentické.

Kašperský rozšířil svoji diskografii také novinkou domovské kapely. Album nazvané Květy Květy definitivně vyřazuje kapelu z těsné a nekonkrétní škatulky „brněnské alternativy“ a předkládá hudebně a zvukově osobitou podobu rockového písničkářství, které vlastně směřuje primárně k „dospělému“ publiku, možná spíš než k běžnému průměru návštěvníků hudebních klubů. Kapele to vyneslo (zatím) nominaci na ceny Apollo i Vinyla.

Podobný případ jsou také Tata Bojs, kteří na novince Jedna nula zůstávají sice stále velmi hraví, v podtextu jejich textů je ale možná vážnosti víc, než bývalo zvykem, a hudebně snad ještě více odkazují ke svým starším posluchačským láskám, byť samozřejmě v soudobém zvukovém kontextu. Tata Bojs jsou dalšími nominanty na Apollo.

Z veteránů největší podzimní „zásah“ má Robert Křesťan a Druhá tráva. Jejich Díl první, tedy polovina zamýšleného dvojalba, přináší převážně coververze Křesťanových posluchačských lásek s tradičně brilantními texty. A když byla řeč o nadstylovosti a „šuplících“, právě toto album, skvěle produkované Britem Eddiem Stevensem, by mohlo posloužit jako čítankový důkaz omylnosti zavedených žánrových klišé.

Mezi dalšími výjimečnými novinkami by neměla uniknout naší pozornosti alba Tara Fuki (Motyle), Petra Linharta (Nezvěstní), Povodí Ohře (Dva trámy na kříž), Tomáše Lišky (Hope), Mariana Friedla (11 podob lásky) či Band of Heysek (Bad Ideas).