Tíha rodinných tajemství. Reese Witherspoonová září v seriálu podle světového bestselleru

Washingston Seriál Little Fires Everywhere (Ohníčky všude kolem) vypráví o rodinách Richardsonových a Warrenových, které dohromady spojí to, co by si nikdo nepřál - ničivý požár. První díl osmidílného seriálu měl premiéru 18. března.

Elena Richardsonova (Reese Witherspoonová) na konci devadesátých let pracovala jako novinářka ve městě Shaker Heights v americkém Ohiu. Její poměrně velké rodině se ale zhroutil svět, když jim shořela střecha nad hlavou. Elena měla důvodné podezření, že požár založila její vlastní dcera Izzy, černá ovce rodiny. Izzy nikdy nepřestala dávat najevo, že zcela pohrdá životním stylem její vlastní rodiny. Na druhé straně je rodina Warrenových. Mia Warrenová (Kerry Washingtonová) si přivydělávala jako pomocná síla v místním čínském bistru, ale jinak trávila čas se svou dcerou Pearl. Bydlela v bytě, který ji pronajímají výše zmínění Richardsonovi. Co tomu náhoda nechtěla, Mia Warrenová si s Izzy Richardsonovou padly do oka. Do osudného požáru v tu chvíli zbýval zhruba rok. Je možné, že spořádaní Warrenovi měli v celé události prsty...?

Seriál vznikl na motivy knihy Ohníčky všude kolem (česky 2017, nakladatelství Odeon) spisovatelky Celeste Ng. Web Amazon ji zvolil za nejlepší knihu roku 2017. Pro televizi Hulu seriál natočili režiséři Lynn Sheltonová (seriály Glow a Nová holka) a Michael Weaver (seriály Mystérium sexu a Californication). Jako tvůrkyně (showrunner) na ně dohlížela Liz Tigelaarová (seriály Změna je život a Bylo, nebylo) V seriálu dále hrají Rosemarie DeWittová, Joshua Jackson, Jade Pettyjohn, Jaime Ray Newman, Lu Huang, Gavin Lewis, Jordan Elsass, Megan Stottová, Jesse Williams, Lexi Underwoodová, Anika Noni Roseová, John Pirruccello, nebo Isabel Gravittová.