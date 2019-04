Tíže a odlehčenost. Umělecká spolupráce sochařů Aleše Hnízdila a Jiřího Kačera

PRAHA Na zámku Troja se sešli sochaři Aleš Hnízdil s Jiřím Kačerem. Mezi jejich díly vzniká zvláštní napětí.

Velkolepé prostory zámku Troja, jednoho ze sídel Galerie hlavního města Prahy, se zvlášť hodí pro výstavy sochařských osobností. Stačí připomenout třeba Vladimíra Škodu, jehož retrospektiva, uspořádaná ve spolupráci s Museem Kampa, tu proběhla.

Tentokrát se tu setkávají dva sochaři stejné generace Aleš Hnízdil (1954) a Jiří Kačer (1952), kteří se vyjadřují každý jinými prostředky a docházejí k rozdílným závěrům. Právě proto je konfrontace jejich tvorby zajímavá, protože mezi jejich sochami či objekty vzniká zvláštní napětí.

Jiří Kačer spojuje dvě profese, je sochař a restaurátor a tím je také ovlivněna jeho volná tvorba. Vytváří objekty z kamene, vychází ze stop minulosti, inspiruje se prvky architektury různých epoch. Propojuje historii se současností, směřuje k co nejúspornějším řešením, dochází k jednoduchým strukturám, v nichž se geometrické prvky opakují v dokonale pravidelném rytmu. Ve svých sochách využívá světelných proměn během různých denních dob, v nichž objekty působí vždy jiným dojmem.

Jiří Kačer se svým způsobem blíží minimalistické střídmosti a smyslu pro řazení stejných prvků vytvářejících strukturu. Zároveň reaguje na archeologické či přírodovědecké objevy, připomínající dávné, i předhistorické doby. Zamýšlí se tedy nad vztahem mezi rozdílnými epochami i nad významem naší civilizace v rámci celého vesmíru.

Ocel a vítr

Aleš Hnízdil začínal figurální tvorbou, od níž se však postupně vzdaloval a vyjadřoval spíš filozofické názory a představy o souznění umělce s přírodou. Jde mu o co nejpřirozenější začlenění jeho křehkých objektů do různých druhů prostředí. Vytváří je z dokonale uspořádaných nerezových tyčí, které často vystavuje v otevřeném prostoru. Tam mohou reagovat na poryvy větru a stávají se pak samozřejmou součástí dané krajiny. Lze je instalovat různými způsoby, aby zvolený prostor oživily.

Tak například na terase v komornějším nádvoří Musea Kampa se před časem soustředily do jednoho shluku, kde vytvořily jakýsi umělý les. Tentokrát jsou volně rozprostřené v zámeckém parku, kde se vřazují do ornamentálně členěné plochy, v níž je příroda spoutaná představami barokního architekta. Objekty Aleše Hnízdila jsou křehké a zároveň monumentální. Sochař spojuje tíži kamenů s lehkostí kovových prutů směřujících vzhůru do vesmíru. Zamýšlí se nad prolínáním různých živlů, své sochy umísťuje i do vln při mořském pobřeží.

Také propojuje různá média, své v zásadě statické objekty například oživuje promítáním prostředí, kde by mohly být nebo byly umístěné. Jeho lehounké objekty umístěné v příboji připomínají Malichovu myšlenku kdysi zapsanou v jeho deníku. Představoval si totiž, že by vytvářel barevné sochy ve vlnách moře.

Z Hnízdilovy tvorby je zřejmé, že ho zajímá východní filozofie nebo prostě filozofie obecně a že přemítá nad souvislostmi mezi civilizací a jejími důsledky pro přírodu, nad různými myšlenkovými systémy a jejich přínosem nebo také nebezpečím pro budoucnost. Jinak působí jeho sochy v barokním parku, kde se prorůstají dva rozdílné systémy, jinak uprostřed přírody, kde se prolíná působení různých živlů.