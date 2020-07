To nejlepší z českého performativního umění. Projekt Filmy Naživo jako další nabídne Losers Cirque Company

PRAHA Projekt Film Naživo, nápad režiséra Viktora Tauše, v letních měsících představuje divákům pět divadelních souborů v ne úplně tradičních kulisách. To vše je v přímém přenosu promítáno do kinosálů v ČR. Jako další a v pořadí druhý z pěti se divákům představí soubor Losers Cirque Company.

Druhý Film Naživo interpretuje inscenaci Losers Cirque Company Vzduchem volně inspirovanou románem Jonathan Livingston Racek Richarda Bacha. Divák sleduje postavu, která objevila radost a vášeň pro létání. Zdokonaluje jej, posouvá své hranice a objevuje, čeho všeho je jeho tělo schopné, zbaví-li se strachu. Padá a znovu vstává. S plnou vírou ve své sny nalézá vytrvalost, individuální odvahu a svobodu. I když únavou usíná ve stoje, překonává všechny nástrahy, zlomené křídlo a dokonce i smrt.

“Film Naživo inscenaci zasazuje na dno opuštěného bazénu, do světa jeho blízkých, kterým je lépe na pohodlné zemi či v tomto případě “na dně”. Jonathan vzlétá z jejich světa, a byť se mu to daří sotva nad okraj bazénu, představuje to pro něj nový svět. Rackovo úsilí vzlétnout je zde také obrazem smutku za častým osudem skvostné historické české architektury v současnosti,” vysvětluje Viktor Tauš



První promítání projektu, kterým byl Kaleidoscope Cirku La Putyka, mělo úspěch. „Na bouři živě reagovali i kinaři a korigovali zvuk pro nejlepší divácký zážitek. Diváci nám drželi palce a některá kina roztleskali jako divadlo. Byl to obraz kultury téhle doby. Manifest potřeby vyprávět příběhy v souladu s realitou ať je jakákoliv,“ okomentoval Tauš.