‚Ty musíš zaútočit na psaní, ne naopak.‘ Pomocí crowdfundingu vyjdou zápisky autora Stopařova průvodce

LONDÝN Díky zájmu čtenářů vůbec poprvé vyjdou deníkové zápisky Douglase Adamse. V nich se britský spisovatel vyjadřoval ke svým dílům i psaní jako takovému.

„Psaní rozhodně není taková řehole, když se dostanete přes všechny ty obavy. Zapomeňte na ně, prostě pokračujte! Těmi špatnými pasážemi se vůbec netrapte. Nenamáhejte se tím,“ píše ve svých zápiscích britský spisovatel Douglas Adams. „Psaní může být skvělé. Zaútočte vy na něj, ne naopak. Můžete z toho mít potěšení. Rozhodně to zvládnete!“ dodává.

Douglas Adams zemřel v roce 2001 ve veku pouhých 49 let. Kniha jeho zápisků obsahuje kromě různých zamyšlení i vizitky, nalepovací papírky s úkoly a jiné drobnosti. Teď se díky crowdfundingové kampani na serveru Kickstarter dostane mezi početnou základnu Douglasových fanoušků.

Ve výše zmíněné citaci to vypadá, že Adams neměl s psaním vůbec žádné problémy, ale opak je pravdou. I to kniha čtenářům ukáže. „Dneska mě pomyšlení na psaní hrozně štve. Už dva dny jsem nenapsal ani čárku a to mě štve ještě víc,“ postěžoval si spisovatel jinde v knize.

Když Adams bojoval s nechutí nebo nedostatkem invence, rozehrával na stránkách zápisníku rozhovory s fiktivním kamarádem, kterého si vymyslel - drakem Lionelem.

Jinde v knize Adams rozjímá nad tím, jak budou jednou všechny knihy elektronické a lidé je u sebe ponesou v malých počítačích. To vše zhruba sedm let předtím, než světlo světa spatřila první čtečka elektronických knih.

Douglase Adamse proslavila hlavně sága Stopařův průvodce po Galaxii. Ta začínala jako série rozhlasových her pro britskou BBC. Až knižní zpracování, které přišlo o něco později, znamenalo pro Adamse celosvětový úspěch. Kniha byla přeložena do více než třiceti jazyků a na školách často tvoří součást povinné četby.