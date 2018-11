Udělali jsme maximum možného, říká ředitel Národní galerie Fajt

PRAHA Se zástupci francouzského Centre Pompidou jsme se dohodli na spolupráci, říká ředitel Národní galerie Jiří Fajt. Další, konkrétnější schůzka se bude konat do konce roku v Praze. Do hry se také vrátila stavba nové budovy pro galerii.

LN: O čem jste se zástupci Centre Pompidou jednali?

Na nedávné schůzce, která se odehrála na té nejvyšší úrovni, jsme se dohodli, že je na obou stranách zájem na velmi úzkém partnerství, které by mohlo mít několik poloh. Jedna z nich je například velká pozornost věnovaná výzkumu a vystavování současného umění v Centre Pompidou ze středněvýchodní Evropy, tedy nejenom z České republiky, což je ostatně akční rádius Národní galerie.

LN: Jak by taková spolupráce vypadala?

Pokrývali bychom celý region včetně České republiky. Na základě tohoto projektu bychom měli mít možnost vystavovat umělce z této části Evropy, a samozřejmě i z České republiky, v západním kontextu a v dialogu s tamní výtvarnou kulturou, což si myslím je nesmírně důležité. O toto mají zájem obě strany, jak my, tak Centre Pompidou, protože si uvědomují, že tato část Evropy není v jejich dramaturgii dostatečně silně zastoupena. Z mé strany je to samozřejmě velmi vítáno. To, co chybí u nás, je institucionální podpora prezentace českých umělců v zahraniční, zejména v západním světě.

LN: A co prezentace francouzského umění u nás?

Pokračovat budeme samozřejmě také ve výstavních projektech, podobně jako jsme poslední tři roky připravovali Františka Kupku pro Valdštejnskou jízdárnu v Praze. Další polohou spolupráce by byla možnost představit českým návštěvníkům část velice bohatých sbírek poválečného umění Centre Pompidou – tedy umění od roku 1945 do současnosti. O této možnosti se budeme bavit při další schůzce, která je naplánovaná na nejbližší týdny do Prahy. To, co padlo na posledním jednání, je maximum možného. Obě strany vyjádřily zájem na velmi silné institucionální vazbě. Což se samozřejmě opírá io dobrou tradici, protože v tomto roce si připomínáme sté výročí založení československé republiky, jejíž identita i otcové zakladatelé byli velmi silně orientovaní na Francii. Takže tu máme na co navazovat.

LN: Pokud by Centre Pompidou kývlo na zápůjčky do Prahy, vystavovalo by se ve Veletržním paláci, nebo by se stavěla nová budova?

Toto jsou záležitosti, které se ještě budou diskutovat. Bylo by velice předčasné je komentovat. Možné je úplně všechno. Proto se k nové budově pro Národní galerii nechci vyjadřovat, protože jsme toto téma s kolegy zatím nediskutovali v konkrétních variantách. K tomu dojde až při další pražské návštěvě se zástupci Centre Pompidou.

Nová budova by se samozřejmě nestavěla pro prezentaci děl ze sbírek Centre Pompidou, ta by se stavěla v první řadě pro Národní galerii. Jsou to věci, které je třeba vidět odděleně. Můžeme ale třeba dospět k tomu, že v této budově bude kromě sbírek Národní galerie nějaký podobný projekt. Ale rozhodně se tady nebavíme o nové budově pro Centre Pompidou. To by bylo velké zkreslení celé situace.