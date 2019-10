‚Udělali z něj drogového závisláka.‘ Matka zesnulého rappera Lil Peepa se soudí s jeho manažery

LOS ANGELES Liza Womacková, matka populárního amerického rappera Lil Peppa (vlastním jménem Gustav Elijah Åhr), podala žalobu na společnost, která se hudebníkovi starala o management. Společnost měla rappera zásobit drogami a udržovat ho závislého, což následně vedlo k jeho předávkování v roce 2017.

Podle dokumentů, ke kterým se dostal deník The New York Times, žaluje Liza Womacková přímo firmu First Access Entertainement, pod kterou Lil Peep spadal. Společnost měla hudebníka zásobit drogami, aby si ho udržela, a tím i nepřímo zavinit jeho smrt.

Kvalitní klientela Mezi klienty First Access Entertaiment patří například i zpěvák Conor Maynard nebo zpěvačky Rita Orová a Nicole Scherzingerová.

V žalobě se uvádí, že First Access Entertainment u Lil Peepa schválně vyvolala závislost a na drogách ho udržovala, aby si nad stoupající hudební hvězdou udržela kontrolu. Hudebník se předávkoval v roce 2017 během právě probíhajícího turné. Bylo mu 21 let.

„Jako jeho matka mám povinnost to udělat,“ sdělila Womacková deníku The New York Times. „To, čím si Gus musel prožít, mě děsí. Jsem si jistá, že nebyl jediným mladým hudebníkem, který se dostal do stejné situace,“ dodala.



V žalobě se dále uvádí, že společnost hudebníka dotlačila „až na samotné hranice toho, co někdo jeho věku a vyzrálosti může emočně, fyzicky i mentálně vydržet“. V žalobě je konkrétně jmenována výkonná ředitelka Sarah Stenettovou, která Peepovi dodávala krabičky s xanaxovými tabletami. Peepova osobní manažerka Belinda Mercerová, která měla s hudebníkem údajně i intimní poměr, zase dodávala ketaminové tablety. Důkazním materiálem jsou pak SMS zprávy, které obě ženy Lil Peepovi posílaly. Podle magazínu Variety navíc Mercerová den před Peepovou smrtí obcházela všechny členy týmu, jestli nemohou někde sehnat tvrdé drogy.

Poškozená strana se soudí o blíže nespecifikovatelnou částku. Důvody žaloby jsou zanedbání povinností, porušení smlouvy a smrti cizím zaviněním.

O kariéře a smrti Lil Peepa se v současné době natáčí dokument Everybody´s Everything (Všechno všech). Premiéru bude mít v listopadu.