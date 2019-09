Navrhuje zimní oblečení i modely pro americké rapperky. Je nutné pracovat s nasazením, říká česká návrhářka

Návrhářka Kateřina Lanková pochází z malé vesničky. „V Londýně jsem poprvé viděla módu, která v Čechách před revolucí téměř nebyla. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se dala na tuto dráhu. Chtěla jsem si sama umět věci ušít, protože u nás nebyly dostupné,“ říká v rozhovoru.

Lidovky.cz: Šití bylo prý vaším koníčkem odjakživa. Pamatujete si, co jste ušila jako první věc?

S šitím jsem začala už v dětství, mezi moje první výtvory patřily miniaturní šaty, domeček pro panenky, záclonky a peřinky, které jsem tvořila v ruce. Na šicím stroji jsem začínala tatínkovi na klíně, kdy za mě šlapal na pedál. V šesti letech jsem mamince ušila první blůzku, kterou má dodnes na památku ve skříni a o něco později si ušila první šaty. Dodnes na své začátky s úsměvem ráda vzpomínám a občas jsem mile překvapená, co všechno jsem už tenkrát uměla.

Lidovky.cz: Po maturitě na průmyslové textilní škole jste odletěla do Londýna. Co jste se tam především naučila?

Pocházím z malé vesničky, takže Londýn pro mě byl velký krok. Tam jsem poprvé poznala, co znamená starat se o sebe a to mě hodně zocelilo. Zároveň to vnímám jako výbornou přípravu na pozdější život v New Yorku, kde by mi jen můj talent nestačil a díky dobrému základu angličtiny jsem si také po čase dodělala bakalářský diplom. V Londýně jsem poprvé viděla módu, která v Čechách před revolucí téměř nebyla. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se dala na tuto dráhu. Chtěla jsem si sama umět věci ušít, protože u nás nebyly dostupné.

Lidovky.cz: Několik let jste žila také v Aspenu a začala se věnovat „zimní“ módě. Jaká má tato disciplína specifika?

Moje první kalhoty na lyže nebyly moc praktické, ale byly velmi extravagantní, což přitahovalo pozornost lidí. Na to, co je při jejich výrobě potřeba jsem přišla až časem, mnohaletým zkoušením. Šila jsem si různé malé vzorníky, řešila všechny detaily včetně použitých nití, materiály namáčela a ukládala do mrazáku, abych viděla, jak reagují v mrazu. Moje úplně první lyžařské kalhoty jsou ještě dodnes v šatníku mé klientky v Aspenu.

Lidovky.cz: Kdybyste modely na svah mohla trochu popsat?

Společným jmenovatelem je asi univerzálnost. Já svou bundu na lyže nosím také při pracovních cestách a můžu v ní jít v New Yorku i na baletní představení. Modely jsem začala dekorovat detaily v podobě různých kožených a textilních nášivek, nápisů a výšivek. Materiál je velmi lehký a nemačkavý a vhodný třeba i do deště.

Lidovky.cz: Zimní móda musí mít styl, ale být zároveň záhřevná. Jaké používáte materiály?

Od počátku používám pouze materiály od švýcarské firmy Schoeller Textiles, které splňují veškeré technické podmínky jako pružnost a hlavně odolnost vůči vodě a větru.

Lidovky.cz: Proč je podle vás většina zimního oblečení ošklivá?

Nemyslím si, že je zimní móda ošklivá, je spíše nudná a ne příliš nápaditá. Důvod, proč za mnou moje klienty chodí je právě touha odlišit se. Chtějí mít něco, co nikdo jiný nemá a to moje tvorba splňuje.

Lidovky.cz: Je těžké uživit se jako návrhářka?

Kromě jisté míry průbojnosti a vytrvalosti je nejtěžší vybudovat si klientelu a získat důvěru zákazníků. Není to jen o designu samotném, ale i tom, jak se v tom lidé cítí. Aspen mi dovolil nakouknout do šatníků mnoha bohatých lidí a toho si nesmírně vážím. Neustále se inspiruji věcmi kolem sebe, zajímá mě, jak je oblečení šité, kolik stojí, z jakých jsou materiálů.

Lidovky.cz: Oblékala také americké spoluprací raperské hvězdy - například Missy Elliott nebo Lil Kim. Jak spolupráce vznikla?

Spolupráce s Missy Elliott má za sebou pěkný příběh. Její stylistka chodila na nehty do ulice, kde bydlím a moje kamarádka jí ukázala mou práci. Ten samý den měla Missy focení do časopisu Billboard, kde na sobě už měla moje věci. Pro Lil Kim jsem šila kabát na BET Awards (červen 2019 který měl neuvěřitelný ohlas. První zkoušku jsme měli ve 3 ráno a já měla vše dokončit do druhého večera, což se podařilo. Díky mému nasazení a kvalitně odvedené práci spolupráce pokračuje dodnes. Nejdůležitější je podle mého názoru dělat věci s nasazením, protože to si lidé kolem vás zapamatují. Nespíte, nejíte a snažíte se o nemožné v minimálním časovém úseku.

Lidovky.cz: Na čem aktuálně pracujete?

Nyní tvořím pro jednu z mých stálých klientech kolekci sportovního oblečení a také pracuji na nových nápadech pro blížící se lyžařskou sezónu. Poslední zářijový víkend se objevím na karlovarském TOP Fashion Weeku, kde poprvé představím kolekci, která bude inspirována místy, které ovlivnily můj život a práci.

Lidovky.cz: Co ráda děláte ve volném čase, když zrovna nenavrhujete či nešijete?

Volného času moc nemám, když zrovna nenavrhuji, tak cestuji za svými klienty. Miluji cyklistiku a ráda navštěvuji baletní a muzikálová představení.

Lidovky.cz: Nosíte oblečení, které navrhujete?

Já nosím v podstatě jen své oblečení. Nejprve šiji sobě, testuji detaily a materiály. Když jsem spokojená a v okolí sklízím pozitivní ohlasy, pak ušiji více kousků.