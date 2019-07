Teplákovina je jednoznačně nejlepší materiál, říká návrhářka. ‚Pohodlný a slušivý’

PRAHA Svou značku M.eli založila během jediného večera po tom, co ušila šaty pro svou kamarádku a na sociálních sítích měly úspěch. Dnes má síť stálých zákaznic a šaty z teplákoviny prodává jak na běžícím pásu. „Momentálně mě nejvíce baví šití šatů, připravuji další druhy střihu na podzim/zimu, mám na svém instagramovém účtu i nabídku pár kousků pro děti, chystám i kolekci pro mužský, tak uvidíme. Ale to vnímám spíše jako doplnění, což se ale může změnit, momentálně mě nejvíce baví šaty,“ říká Michaela Madejová.

Lidovky.cz: Kdy jste se rozhodla, že si založíte vlastní značku a budete šít šaty?

Když jsem ušila své kamarádce první šaty, tehdy ještě byly bez loga a štítku, který je pro mou značku charakteristický. Stužku jsem na foto naaranžovala, měla jsem ji doma a napadlo mě ji všít do patentu jako svůj rukopis. Jsou to šaty na mých prvních fotkách, černé lodičkového výstřihu, ještě ten den večer jsem během tří hodin vymyslela název, založila Instagram, Facebook a ucelila si koncept značky a směr, jímž se budu ubírat.

Lidovky.cz: Snila jste vždy o své módní značce?

Ne, nesnila, design mě bavil, naopak jsem obdivovala ty kteří se tímhle živí, ale dnes si říkám, proč jsem nezačala dřív. Na začátku, vlastně hned ten večer, než jsem Instagram zveřejnila, jsem cítila obrovský strach, obavu, zda se budou šaty někomu líbit, co když si jich nikdo nevšimne. A odpověď zněla, že o nic nejde, zkusíš to a uvidíš. A dneska jsem nesmírně vděčná a šťastná, že jsem do toho šla po hlavě. Ještě mě napadá vám zmínit, že o tom nikdo nevěděl. O to větší překvapení to bylo pro mé okolí, ale jsem moc ráda, že mi rodina a přátele drží palce, bez nich by to nešlo.

Lidovky.cz: Používáte teplákovinu, jaký to má důvod?

Teplákovina byla jasnou volbou, chtěla jsem slušivý, ale velmi pohodlný materiál, který budou ženy mít rády, budou se cítit příjemně, ale díky hezkému střihu i výjimečně a žensky.

Lidovky.cz: Šijete na zakázku. Kolik šatů jste schopná za den ušít?

Na zakázku úplně nešiji, mám momentálně 6 druhů střihů, z nichž mohou zákaznice vybírat, nemohou si navrhovat své střihy, nebo případně chtít ušít například sukni, kterou momentálně nabízím. Za jeden den jsem schopná s ohledem na dceru Elišku (nechodí do školky) ušít cca 7 kusů šatů.

Lidovky.cz: Pomáhá vám někdo s šitím, nebo si vše děláte sama?

Šiji sama, vymýšlím si marketing, design balení, dárky pro stálé zákaznice, vlastně vše okolo od nákupu látek až po odnesení balíčků přepravní společnosti...

Lidovky.cz: Máte kolekci pouze pro ženy? Nebo šijete i pro muže?

Momentálně mě nejvíce baví šití šatů, připravuji další druhy střihu na podzim/zimu, mám na svém instagramovém účtu i nabídku pár kousků pro děti, chystám i kolekci pro mužský, tak uvidíme. Ale spíše to vnímám jako doplnění, což se äle může změnit, momentálně mě nejvíce baví šaty.

Lidovky.cz: Na kdy se nejvíce hodí šaty z teplákoviny? Není v nich v létě horko?

Šaty si mohou zákaznice nechat ušít z teplákoviny která má nižší gramáž, tudíž není hrubá a mohou ji využít i v teplejších dnech s krátkým rukávem. Nabízím i letní materiál - úplet. Já více souzním s teplákovinou, tu zákaznice využijí téměř po celý rok.

Lidovky.cz: Vytahají se vaše šaty? Přece jen u teplákoviny je to běžné?

Jelikož mám teplákovinu s nižší gramáží, tak se netáhá. Sama o sobě je velmi pružná, a proto poddajná.

Lidovky.cz: Jak testujete nové kousky?

Testování probíhá tak, že nenosím už skoro nic jiného než své šaty, takže dostávají zabrat, a samozřejmě má šaty i moje dcera. Tam opravdu probíhá zátěžový test.

Lidovky.cz: Co znamená název vaší značky By M.eli?

Název mé značky vznikl spojením mého jména s jménem moji dcerky. Hned, když mi to přišlo na mysl, věděla jsem, že je to to pravé, následně vymyšlení loga už nebylo těžké, miluji jednoduchost.

Lidovky.cz: Je možné si vaše šaty někde vyzkoušet? A jak se to dělá, když zákaznicím nesedí?

Pokud by byla zákaznice z okolí, tak může u nás doma, tam momentálně i šiji na pár metrech čtverečních a vlastně mi to vůbec nevadí, pro mě je největší odměnou spokojená zákaznice. Když nastane situace, že chce zákaznice nějakou úpravu, nabízím v ceně možnost úpravy, hradím poštovné a následné poslaní zpět. Také mají zákaznice ze zákona 14 dnů lhůtu na vrácení zboží, ale to se mi naštěstí ještě nestalo.