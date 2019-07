Fernet, paštika i výlet do Tater. Mladá designérka vytvořila emotikony pro každého správného Čecha

Praha Mladá grafická designérka a ilustrátorka Soňa Juríková vytvořila emotikony, které vystihují typické Čechy. Své emotikony pojmenovala Czemoji a věří, že si je Češi zamilují.

Mnoho z nás si už nedovede představit elektronickou komunikaci bez použití takzvaných smajlíků. Univerzálnost emotikonů je jejich přednost a zároveň i nevýhoda. Český uživatel tak občas nenajde v nabídce to, co by chtěl graficky vyjádřit. Třeba typické české jídlo, pití a nebo známé osobnosti a další české reálie. Tento „problém“ vtipně vyřešila studentka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě Soňa Juríková.

Czemoji jsou emotikony pro každého správného Čecha. Využije je opravdu každý - ať již nadává na politiku, plánuje výlet nebo píše nákupní seznam. Sada obsahuje kolem 180 emotikon a práce vznikla v roce 2019 v Typolabu na VŠVU v Bratislavě pod vedením Pala Bálika.

Díky nepřebernému množství těchto symbolů může člověk s nadsázkou vyjádřit téměř cokoli, aniž by musel použít slov.

Sada jejích speciálních Czemoji obsahuje zatím přibližně 180 českých emotikonů. Číslo se ale bude nejspíše ještě zvyšovat, neboť autorka plánuje tuto sadu dále rozšiřovat. Jak k tomu sama dodává: „Česká kultura je neuvěřitelně vizuálně bohatá a sada se tak může donekonečna rozrůstat.“ Prozatím však pracuje na cíli czemoji zprovoznit, aby je mohli lidé začít používat a věří, že si je Češi zamilují.

Autorka byla při vymýšlení emotikonů mimořádně vynalézavá. Buchty, vánoční cukroví, tatranky a další v Česku oblíbené sladkosti, ale i svíčková, paštika nebo klasický „turistický řízek“ s kyselou okurkou. V nabídce lze najít širokou škálu alkoholu od piva přes vaječný likér až po fernet.

Czemoji – nápoje.

Oživit konverzaci můžou filmové postavy jako Miroslav Donutil chrlící oheň, inspirovaný známou scénou z kultovního filmu Pelíšky, usměvavý Otík ze komedie Vesničko má středisková. I postavy pohádkové zde mají své zastoupení v čele s Večerníčkem nebo Makovou panenkou.

Czemoji – pohádkové postavy.

Nechybí známí politici jako Andrej Babiš, Miloš Zeman, Miroslav Kalousek nebo Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel. Některé z emotikonů na politiku jen narážejí.

Czemoji – politika

Jednoduchý emotikon, sestávající z dvojtečky, pomlčky a závorky, se v e-mailech, ale i v mobilních telefonech zabydlel s naprostou samozřejmostí. Tvůrcem současné podoby počítačových emotikonů byl vysokoškolský profesor, Američan Scott Fahlman. Ten 19. září 1982 v 11 hodin a 44 minut rozeslal svým kolegům elektronický vzkaz s tímto zněním: „Navrhuji, aby následující sekvence znaků označovala vtip: :-). Čtěte to ze strany.“ Žluté grafické symboly, jak je dnes známe vytvořil až koncem 90. let Japonec Šigetaka Kurita. Od té doby prošly emotikony obrovským vývojem a v dnešní době jich existuje nespočet druhů.